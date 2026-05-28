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新北好茶飄香！百萬冠軍茶試飲會限額120人 茶香野餐29日報名

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北農業局長諶錫輝（後排左七）今天為「新北好茶．春燕品香茗」春茶上市宣傳，預告6月6日起連三周展售會開跑。圖／新北農業局提供
新北農業局長諶錫輝（後排左七）今天為「新北好茶．春燕品香茗」春茶上市宣傳，預告6月6日起連三周展售會開跑。圖／新北農業局提供

6月正值春茶上市，新北好茶展售6月6日起連續3個周末集結新北特色茶及體驗活動熱鬧登場。坪林場次加碼100元新北幣折抵消費；6月30日前洽坪林農會購買比賽優良獎享92折優惠。

包種茶有全台灣最「香」特色茶之稱，新北是台灣條形包種茶最主要產區，6月春茶上市推出周末展售會，6月6、7、13、14日在坪林茶博館旁廣場，匯集60攤特色茶品及美食；6月20、21日移師台北希望廣場，上架限量包種茶比賽茶。展售現場提供茶豆花試吃及消費滿額禮，單日消費滿1000元即贈品茗杯，滿3000元再加贈藏香隨行茶罐。今年首度開放領取新北幣優惠券，凡提前下載並註冊「我的新北市App」會員，6月6至7日於春茶展售會指定社群貼文留言互動，可領取100元新北幣，6月6至14日至坪林展售攤位及老街商圈店家皆可折抵消費。

新北市每年舉辦全國最大規模的包種茶評鑑比賽，透過嚴格評審層層篩選優質茶品。今年參賽茶樣1825點創下新高，最終由坪林茶農鄭永順暌違3年再獲最高榮譽特等獎。茶湯帶有蘭花與梔子花的幽雅花香，兼具青蘋果、青梅、芭樂等清新果香，層次豐富。

坪林場展售推出「特等茶席一日遊」遊程，報名費1200元即可入座青農擺設的茶席，品飲價值百萬的特等獎包種茶，並體驗頌缽課程舒緩心靈，限量72席。

此外，6月20、21日在希望廣場辦「百萬冠軍茶試飲會」，4場次共計120名額免費嘗鮮。6月30日前向坪林區農會及農會直銷中心板橋店、坪林店訂購春季比賽茶優良獎，享特價92折，還有包種茶千層酥等限量滿額禮。

為豐富茶鄉遊程走訪體驗，坪林場展售會於北勢溪岸規畫茶香野餐，5月29日上午10時起在官網線上報名，限量400組野餐墊免費贈送；付費遊程已在官網開放報名，包含走讀坪林、端午茶粽手作、SUP立槳、漂漂河體驗等，全程參與即贈「好茶券」折抵展售會場消費。

6月14日上午「茶香健走」環繞坪林北勢溪漫步，全程3公里設有冷泡茶以及茶馬卡龍、茶豆花補給站，報名費150元並限額1000名參賽，參賽即贈動畫「救援小英雄波力」兒童毛巾及頭卡，並獲比賽茶及波力周邊產品抽獎券，完賽加贈100元好茶券抵用消費；6至12月接力推出「茶香低碳遊」等坪林深度生態旅遊體驗，推廣價390元起，詳情可在新北好茶官網https://www.ntpc-tea.tw/查詢。

新北市農業局長諶錫輝說，新北致力於「三生有幸、三生永續」理念，從生產、生活及生態深化永續農業，營造適合青年回流農村的環境。新北茶農累計獲得13座全國製茶技術冠軍，展現世代傳承硬實力。

新北好茶展售6月6日起連續3個周末集結新北特色茶及體驗活動熱鬧登場，民眾可把握機會體驗茶鄉風情、嘗鮮限量春茶的清新茶韻。圖／新北農業局提供
新北好茶展售6月6日起連續3個周末集結新北特色茶及體驗活動熱鬧登場，民眾可把握機會體驗茶鄉風情、嘗鮮限量春茶的清新茶韻。圖／新北農業局提供

坪林串連在地茶農及返鄉青農成立「有種茶」，成立新北首座農創所，展售會期間也將販售茶飲特調，圖為新北市坪林青年茶業發展協會理事蔡佩芹。圖／新北農業局提供
坪林串連在地茶農及返鄉青農成立「有種茶」，成立新北首座農創所，展售會期間也將販售茶飲特調，圖為新北市坪林青年茶業發展協會理事蔡佩芹。圖／新北農業局提供

坪林茶農鄭永順（右）暌違3年再獲最高榮譽特等獎，其茶湯帶有蘭花與梔子花的幽雅花香，兼具青蘋果、青梅、芭樂等清新果香，層次豐富。圖／新北農業局提供
坪林茶農鄭永順（右）暌違3年再獲最高榮譽特等獎，其茶湯帶有蘭花與梔子花的幽雅花香，兼具青蘋果、青梅、芭樂等清新果香，層次豐富。圖／新北農業局提供

新北 坪林 台北 茶葉

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