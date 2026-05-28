北市這社宅驚爆鋼構的防火披覆破損？ 議員爆：手一扳就碎像餅乾

台北市南港機廠社宅2024年完工，去年底開放入住，議員陳怡君下午在市政總質詢中指出，該區未來將成為北市最大社宅，但工程瑕疵頻傳，停車場鋼構的防火披覆破損，多處防火門的門弓器及把手損壞無法閉合，甚至樓層逃生梯照明全無。市長蔣萬安表示，會即刻處理缺失。

陳怡君說，她去現場勘查，發現停車場鋼構的防火披覆已多處破損，外部水泥砂土嚴重粉化外漏，用手輕扳就像餅乾一樣碎裂剝落。此外，除了防火門無法閉合，多樓層逃生梯一片漆黑照明全無，還有樓層甚至連救命的滅火器都消失無蹤。

陳怡君還發現，興隆社宅A區於2025年7月才正式開辦啟用，至今僅一年多，建築內部竟已陸續出現壁癌與小冰柱等嚴重的漏水鈣化問題。甚至興隆社宅E區目前正進行資格審查與抽籤配租，尚未開放民眾入住，卻已被發現建物有白華與壁癌問題，市民都還沒正式搬進去，公共區域就已經「滿目瘡痍」。

對此，都發局長簡瑟芳表示，針對興建中的社宅缺失，會請廠商全面檢修，至於已啟用的社宅，則會嚴格要求物業定期巡檢、檢修，蔣萬安答詢指出會即刻處理缺失，針對營運超過10年的社宅，則會即刻清查，也會要求社宅要落實安全申報。

另外，月有媒體報導，南港機廠社會住宅，也被住戶抱怨電梯故障頻繁，甚至出現突然下墜的驚險情況，多次報修仍無法解決問題，連廠商約定檢修時間也臨時取消，讓住戶忍無可忍，直呼住不安心。

針對近期住戶反映新啟用社會住宅設備使用及居住適應情形，北市住都中心表示，接獲住戶通報後皆即通知專業維護廠商到場檢修，有關電梯異常情形，除通知專業廠商外亦同步先行暫停使用及公告提醒住戶，待確認設備運作正常後再恢復使用。

住都中心指出，都發局會同保固廠商及第3方公證單位，進行電梯設備全面排查，並已先就曾被住戶反應之電梯優先進行檢測及處理，後續亦將由住都中心持續追蹤設備維護及運轉狀況，以維護住戶使用安全及居住品質。

北市社宅尚未入住，已被發現建物有白華與壁癌問題。圖／議員陳怡君提供