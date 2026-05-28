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北市這社宅驚爆鋼構的防火披覆破損？ 議員爆：手一扳就碎像餅乾

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員陳怡君發現南港機廠社宅停車場鋼構的防火披覆已多處破損，外部水泥砂土嚴重粉化外漏，手輕扳就像餅乾一樣碎裂剝落。圖／議員陳怡君提供
北市議員陳怡君發現南港機廠社宅停車場鋼構的防火披覆已多處破損，外部水泥砂土嚴重粉化外漏，手輕扳就像餅乾一樣碎裂剝落。圖／議員陳怡君提供

北市南港機廠社宅2024年完工，去年底開放入住，議員陳怡君下午在市政總質詢中指出，該區未來將成為北市最大社宅，但工程瑕疵頻傳，停車場鋼構的防火披覆破損，多處防火門的門弓器及把手損壞無法閉合，甚至樓層逃生梯照明全無。市長蔣萬安表示，會即刻處理缺失。

陳怡君說，她去現場勘查，發現停車場鋼構的防火披覆已多處破損，外部水泥砂土嚴重粉化外漏，用手輕扳就像餅乾一樣碎裂剝落。此外，除了防火門無法閉合，多樓層逃生梯一片漆黑照明全無，還有樓層甚至連救命的滅火器都消失無蹤。

陳怡君還發現，興隆社宅A區於2025年7月才正式開辦啟用，至今僅一年多，建築內部竟已陸續出現壁癌與小冰柱等嚴重的漏水鈣化問題。甚至興隆社宅E區目前正進行資格審查與抽籤配租，尚未開放民眾入住，卻已被發現建物有白華與壁癌問題，市民都還沒正式搬進去，公共區域就已經「滿目瘡痍」。

對此，都發局長簡瑟芳表示，針對興建中的社宅缺失，會請廠商全面檢修，至於已啟用的社宅，則會嚴格要求物業定期巡檢、檢修，蔣萬安答詢指出會即刻處理缺失，針對營運超過10年的社宅，則會即刻清查，也會要求社宅要落實安全申報。

另外，月有媒體報導，南港機廠社會住宅，也被住戶抱怨電梯故障頻繁，甚至出現突然下墜的驚險情況，多次報修仍無法解決問題，連廠商約定檢修時間也臨時取消，讓住戶忍無可忍，直呼住不安心。

針對近期住戶反映新啟用社會住宅設備使用及居住適應情形，北市住都中心表示，接獲住戶通報後皆即通知專業維護廠商到場檢修，有關電梯異常情形，除通知專業廠商外亦同步先行暫停使用及公告提醒住戶，待確認設備運作正常後再恢復使用。

住都中心指出，都發局會同保固廠商及第3方公證單位，進行電梯設備全面排查，並已先就曾被住戶反應之電梯優先進行檢測及處理，後續亦將由住都中心持續追蹤設備維護及運轉狀況，以維護住戶使用安全及居住品質。

北市社宅尚未入住，已被發現建物有白華與壁癌問題。圖／議員陳怡君提供
北市社宅尚未入住，已被發現建物有白華與壁癌問題。圖／議員陳怡君提供

北市議員陳怡君發現南港機廠社宅停車場鋼構的防火披覆已多處破損，外部水泥砂土嚴重粉化外漏。圖／議員陳怡君提供
北市議員陳怡君發現南港機廠社宅停車場鋼構的防火披覆已多處破損，外部水泥砂土嚴重粉化外漏。圖／議員陳怡君提供

社宅 北市 陳怡君

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