捷運三鶯線拚年中通車 尖峰最短班距擬2.2分鐘

新北議員關切捷運三鶯線進度，市長侯友宜說，交通部今開會決定履勘日期，朝年中通車目標邁進。未來尖峰最短擬2.2分鐘一班，但初期尖峰時間班距約5至6分鐘，後續再逐步調整。

國民黨新北市議員江怡臻今天在市政總質詢時指出，三鶯線自2016年7月開工，到今年4月正式完工，全長14.3公里，總共歷經3547天、近10年時間，平均1公里就花248天興建。它不只是一條捷運，更承載土城、三峽、鶯歌居民的期待，市府是否有確切的通車期程。

侯友宜表示，市府5月14日已報請交通部辦理履勘，交通部今天開會決定履勘日期，履勘後再進行細部改善調整，確保在安全無虞的情況下才會通車，以今年年中為目標。未來試營運原則也將比照過往新北捷運模式，約1個月時間供民眾體驗。

侯友宜進一步指出，未來三鶯線通車後，預估每天有4萬人次搭乘，平均1小時8900人次，尖峰時間最短班距可達每2.2分鐘；但在通車初期，尖峰時間班距約5至6分鐘、離峰則8至9分鐘一班，後續若順利將再逐步調密班次。

此外，江怡臻也點出三鶯線通車後，頂埔站將變成轉乘站銜接板南線，但現在如海山、新埔、江子翠等站交通量已很龐大，尖峰時間常要等2、3班車才擠得上，三鶯線開通後是否會有更多人擠進板南線、更難搭車。

侯友宜表示，板南線列車增加勢在必行，又萬大中和線若能明年底完工、後年初通車，直達北市中正紀念堂，將有助分散板南線的搭車人潮。

新北市政府捷運局長李政安表示，台北捷運公司預計明年增加10輛列車投入營運，實際狀況再視人潮做調整。