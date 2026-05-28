全面翻轉新北交通路網 侯友宜：三鶯線力拚年中通車

新北市長侯友宜28日率市府團隊赴新北市議會接受市政總質詢，針對議員關心捷運三鶯線通車時程及相關資訊。侯友宜表示，市府於5月14日已報請交通部辦理履勘，交通部將於28日確定履勘日期，力拚年中通車，試營運期間預計為1個月。至於營運初期會先拉長行車班距，並視營運狀況逐步縮短班距，初期預估每日平均載客量約4萬人次。

針對三鶯線通車後轉乘規劃，交通局長鍾鳴時表示，市府已進行全面盤點與改善。至於公車路線繞駛及站位、導引標誌等細部調整，將於通車後依實際運量與轉乘需求滾動檢討優化。另有關公車捷運站點接駁規劃，市府已逐站檢討33條路線，其中調整7條、新增3條，未來也將視人潮需求持續滾動檢討。

為紓解捷運板南線搭乘人潮，侯友宜表示，台北捷運公司預計明年將增購新列車，並根據人流變化進行滾動式調整。此外，未來萬大中和線通車後，民眾從土城（莒光站）搭車直達中正紀念堂，可望分散部分人潮。

關於捷運汐東線與環狀線東環段銜接議題，捷運局長李政安表示，台北市民生線SB07站已預留連通道與東環段Y35站進行轉乘，惟整體工程須待民生線核定後方能進行。目前，民生線八堵機廠經費分擔在取得共識後，預計7月提報交通部續審。

有關林口區交通建設。侯友宜表示，A3計畫道路預計今年7月完工通車，市道105也預計於9月開工；至於林口交流道南出北入匝道口也預計在今年陸續完工，將與交通部高公局溝通協調，盼先完工的匝道能優先通車。

議員關心三芝、石門農特產行銷策略。侯友宜表示，市府從農會門市、策略聯盟到直播銷售，積極推廣新北市農特產。農業局長諶錫輝說，市府著重建立農特產品牌，如新北好茶、新北健康三寶（綠竹筍、甘藷、山藥）等，增加知名度也提升其產值。

關於富基漁港再活化，侯友宜指出，市府今年已挹注5,000餘萬元進行魚市主體工程改善。農業局長諶錫輝說明，今年除改善魚市各項硬體設施，每季也規劃各式行銷活動，以吸引更多人潮前來漁港觀光消費。

此外，有關毒駕問題，侯友宜表示，新北市是最早建議中央將依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）改列為二級毒品，除了強力緝毒以外，源頭管理才能正本清源，他建議累犯要從重量刑，呼籲法務部盡快修法。警察局長方仰寧補充，市府今年編列第二預備金2,000萬元採購唾液快篩試劑，提供第一線人員執法使用，今年以來查獲毒駕案件成效為全國之冠。