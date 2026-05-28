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大安區蓋社宅租金引關注 北市都發局：完工前訂定
台北市府將在大安區蓋「金華特五」社宅，租金訂定引關注。都發局今天表示，會依內政部公告社宅租金分級收費等為原則，並考量承租人所得、市場行情等，完工前才訂定租金。
台北市都市發展局在金華街、杭州南路2段旁興建「金華特五」社會住宅，規劃興建地下3層、地上22層大樓，可提供437戶社宅，將於2031年竣工。
北市都發局規劃「金華特五」社會住宅設在大樓的3樓以上，包含一房型（12到15坪）141戶、二房型（16到19坪）237戶、三房型（22到25坪）59戶。
媒體報導提到，有房仲以此社會住宅周邊平均租金估算，依社宅提供房型，初估月租新台幣3萬至4萬元不等，可能高於其他社宅，且因社宅鄰近明星學區，屬於台北市的精華地段，預期社宅對外開放承租時，勢必搶破頭。
2020年台北市政府規劃明倫社會住宅時，因3房型月租達4萬多元，當時引發外界關注及討論。
針對如何訂定社會住宅租金，北市都發局今天透過文字回應表示，社宅租金是依據中央的住宅法及內政部公告社宅租金分級收費原則。對於訂定「金華特五」社宅的租金，北市府會斟酌承租人所得狀況、負擔能力及市場行情。
此外，針對「金華特五」社會住宅租金，都發局表示，會考量市場行情等3項內容及中央原則和法規，且會在此社宅完工前，才會辦理訂定租金內容。
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