影／2026潮盛新莊主題聲浪來襲 5月底登場用聽覺感受新莊百年風華

2026潮盛新莊今年主題「聲浪來襲」，歌手HowZ以強烈節拍與饒舌語言，全新創作單曲「三步贊」，取材陣頭步伐，融入官將首出巡、守護鄉里的心境，要讓民眾用聽覺感受新莊百年風華，將在今年5月底隆重登場。

新莊老街擁有百年歷史與豐厚人文底蘊，「2026潮盛新莊」延續去年以「時尚」結合走秀重新詮釋廟街文化的創新能量，今年則以「聲音」為主題，自5月30日起至6月21日辦理系列活動，結合廟街展演、特色展覽、文化走讀與體驗，活動重頭戲為6月6日下午3時30分在新月廣場展開「庄頭開唱」音樂會。

「庄頭開唱」音樂會邀請到新莊囝仔HowZ、李英宏以及A_Root同根生等音樂創作人接力獻唱，還有在地團隊中港厝俊賢堂二組、光華國小國樂團的演出。其中金曲樂團A_Root同根生將與新莊高中管樂團共演改編後的「新莊街之歌」，透過中西樂器融合，為百年老歌注入嶄新生命。

歌手HowZ全新創作單曲「三步贊」，以新莊地藏庵官將首文化為核心，取材陣頭步伐，融入官將首出巡、守護鄉里的心境，再結合強烈節拍與饒舌語言，重新詮釋傳統信仰文化；李英宏則與百年戲團「新西園掌中劇團」跨界合作，將戲館巷的文史情懷轉化為動人旋律，並製作新曲「好戲」，兩首全新創作歌曲將於5月31日上架至KKBOX等各大音樂串流平台，歡迎民眾一同透過音樂感受新莊文化魅力，聆聽屬於地方的聲音故事。活動當天也同步規畫特色市集與街頭藝人演出，讓大家在充滿深度的文化音浪中度過最Chill的假日時光。

新北市政府副秘書長龔雅雯表示，新莊老街不只是在地人的信仰中心，更是新北市極具文化重量的寶庫。「潮盛新莊」為新北市文化局推出的重點文化品牌活動，去年邀請「針織女王」潘怡良設計師，以新莊廟宇文化為靈感，融合傳統圖騰與當代設計，打造40套創新服飾，讓民眾看見新莊傳統文化的潮流新面貌；今年活動以「聲音」為主題，特別邀請多位與新莊有深厚連結的音樂人，為自己生長的地方創作，以饒舌及流行樂轉譯官將首、掌中戲等傳統文化，吸引年輕族群走進老街，用耳朵感受新莊百年風華。

「潮盛新莊」系列活動自5月30日至6月21日期間陸續展開，林協記文化館推出「尋聲」特展，以聲音記錄地方記憶，感受新莊獨有的人文風景。同時也規畫「尋聲：新莊」集章串聯活動，民眾集滿5個章即可兌換限量「尋聲袋」及慈祐宮飲料提袋，也可現場自由蓋印創作。

6月7日在新莊慈祐宮與武聖廟前還有新北市客家才藝協會、新北市客家民俗發展協會、新北市傳統音樂發展協會、新北市新莊區客家協會等客家社團、新西園掌中劇團、鐵四帝文化藝術團、張雅淳秀藝念歌、新義和歌仔劇團等團隊接力演出，活動相關資訊可至活動網站：https://www.2026xinzhuang.com.tw/查詢。

2026潮盛新莊今年主題「聲浪來襲」要讓民眾用聽覺感受新莊百年風華，將在今年5月底隆重登場。記者王長鼎／攝影

2026潮盛新莊今年主題「聲浪來襲」，歌手HowZ（中）以強烈節拍與饒舌語言，全新創作單曲「三步贊」要讓民眾用聽覺感受新莊百年風華。記者王長鼎／攝影

2026潮盛新莊今年主題「聲浪來襲」要讓民眾用聽覺感受新莊百年風華，將在今年5月底隆重登場。記者王長鼎／攝影

2026潮盛新莊今年主題「聲浪來襲」活動重頭戲「庄頭開唱」音樂會，融入官將首出巡，要讓民眾用聽覺感受新莊百年風華，將在今年6月6日下午在新月廣場熱鬧登場。記者王長鼎／攝影