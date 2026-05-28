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南港機廠社宅電梯常故障 北市住都中心：優先處理

中央社／ 台北28日電

台北市南港機廠社會住宅1區電梯被住戶抱怨電梯常故障，北市住都中心今天表示，已針對住戶反應電梯優先進行檢測及處理，後續會持續追蹤設備維護及運轉狀況。

台北市南港機廠社會住宅1區位於忠孝東路7段南側捷運南港機廠基地上方，為2棟27層建築物，提供1442戶社宅，並於去年7月對外開放承租。

但有南港機廠社會住宅住戶反映，入住不到半年，但電梯常故障且出現突然下墜的驚險狀況，且經多次報修仍無法解決問題。

針對近期住戶反映此社會住宅設備使用狀況，台北市住宅及都市更新中心表示，接獲住戶通報後皆即通知專業維護廠商到場檢修。至於社宅電梯異常，除通知專業廠商，也同步先行暫停使用及公告提醒住戶，待確認設備運作正常後，再恢復使用。

北市住都中心表示，針對此社宅電梯狀況，目前已由都發局會同保固廠商及第3方公證單位，進行電梯設備全面排查，並先針對住戶提到的電梯，優先進行檢測及處理，後續會持續追蹤設備維護及運轉狀況，以維護住戶使用安全及居住品質。

南港機廠 電梯 社宅

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