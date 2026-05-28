別再餵食 汐止區金龍湖邊灑飼料餵野鴿惹民怨

汐止區金龍湖是雙北第一大湖，也是鄰近居民散步運動的後花園，只是在湖東街側，有民眾會將飼料灑在一旁的地上餵食鴿子，造成環境髒亂，引起不少民怨，就算掃乾淨又會有人丟實在擔心環境污染，所以新北市環保局特地張貼「禁止餵食鴿子」公告，否則將依法開罰。

在金龍湖邊靠近湖東街側的草地上，之前有人灑飼料餵食，造成鴿子成群聚集，一旁的電線上頭經常就站了一整排的鴿子，環境髒亂，再加上又在金龍湖邊，引起不少民怨。

志工說，現在湖東街鴿子很多，都是有人在餵，灑飼料在地上灑了一整片，然後鴿子就會飛下來吃，之後再全部又飛回電線上頭，有好多鴿糞，民眾都在抱怨，雖然清理了幾次，但還是有在餵，希望養鳥人士不要來這邊餵食，讓民眾散步環境好一點。

湖光里長杜金泉表示，剛開始是在湖前街另一側有人餵食，後來有民眾反應，清潔隊就有張貼禁止餵食的公告，後來就移到湖東街的停車場裡，雖然是私人地，但民眾還是繼續丟飼料餵食，結果一樣是張貼公告，最後養鳥人士又轉到停車場對面的金龍湖畔餵鴿子，雖然知道民眾可能是有愛心想讓這些鴿子有東西吃，但是會造成環境髒亂，因為最近夏天到了，再加上有鼠疫的問題，環境是靠大家維護，希望善心養鳥人士不要再餵食。

新北市政府環保局特地張貼公告，禁止餵食鴿子，因為有人餵容易形成鴿子群聚，老鼠搶食及傳播禽畜疾病，還有就是殘留餵食的食物及鴿糞都會造成環境污染，所以也將加強巡查，里長也呼籲民眾不要再隨意餵食，還給金龍湖周邊乾淨的環境，否則清潔隊將依廢棄物處理法開罰，最高處新台幣6000元。