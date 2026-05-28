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輝達帶來磁吸效應、急尋北士科二期用地？ 蔣萬安透露市府鎖定這區

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

輝達（NVIDIA）台灣總部順利進駐北士科T17、18基地，預料將會吸引其他廠商進駐。臺北市議會下午進行市政總質詢時，有議員問到「會不會有北士科二期」，對此，台北市長蔣萬安表示，市府仍鎖定關渡洲美平原，相關補充意見也送到內政部，希望可以更改為城鄉一的劃設。

輝達帶動AI熱，讓台廠相關供應鏈跟上生成式AI的最新商機，輝達台灣總部進駐北士科T17、18基地後，相關行政作業正在進行中，輝達執行長黃仁勳27日也在T17、18基地舉行員工大會，並公布最新的總部設計。

臺北市議會下午進行市政總質詢，台北市議員林杏兒指出，輝達的進駐將會帶動其他廠商搶進，但北士科第一期已經剩下T3、T4、T12這三塊地，但這三塊即將在今年完成招標。她問，這攸關台北市躋身到全球十大AI城市的問題，北士科會不會有第二期的基地？

台北市長蔣萬安表示，關渡洲美平原其實也都是台北市非常重要的用地，但受限於國土功能分區化的規範，北市府也希望能夠成為城鄉一的劃設，「目前我們也把補充意見送到內政部，希望未來可以從農五轉為城發一」，那這樣我們就可以持續來做相關的規畫。

台北市政府為加速都市規畫，於2024年將原本為北市農業平原的關渡洲美平原，修正通過規畫為「城鄉發展地區第一類」，但計畫案遭內政部打槍，建議還是維持農業區規畫。

北士科 輝達 蔣萬安

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