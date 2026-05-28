富邦小馬盃少年籃球聯賽 北海岸14所小學籃球好手同場競技

為了提倡籃球運動及培育北海岸在地的青少年籃球人才，中華小馬少年籃球運動協會辦理115年新北市淡水區第六屆「富邦小馬盃」少年籃球聯賽，賽事透過富邦慈善基金會的資源挹注，邀集北海岸地區多所國小籃球好手同場競技，在經過數十場的比賽後辦理閉幕式，此次聯賽甲組由淡海國小奪得冠軍，乙組則是育英國小得冠。

小馬少年籃球協會創辦人蔡弘昌表示，中華小馬少年籃球運動協會常年深耕在地籃球教育，秉持「社區即球場、籃球即教育」的在地化發展策略。為了讓所有熱愛籃球的孩子都能在最公平、最具競技性的舞台上發揮，這一次「富邦小馬盃」在聯賽規劃上特別下足功夫。協會特別根據參賽學校的班級規模進行科學化分組，12班以上之大型學校編入「甲組」，12班以下則歸為「乙組」。特別的是，賽事採用國小學生跨年級「混齡聯賽」模式，打破過去年級的限制。此舉不僅確保賽事的公平性與可看性，更能讓不同年齡層的學童在正式賽事中相互磨練。

「富邦小馬盃」不只是一場比賽，更是北海岸社區的運動共好生態圈。賽事長期與在地的文化國小、鄧公國小、育英國小、天生國小等校建立常態性深度合作，將「週三聯賽」與「課後訓練營」緊密結合，使籃球運動自然貼近家長的日常接送與校園生活，逐步建立家長、學校與學生對在地體育發展的高度認同。此外，主辦單位善用淡水國民運動中心等現代化公共設施，結合周邊社區資源，成功將專業比賽場地轉化為社區居民共同參與、觀賽與交流的地點。

中華小馬少年籃球運動協會強調，籃球不僅是一項競技、訓練基層人才的搖籃，更重要的核心是「品格」。賽事中，協會極為重視「自律、品行、團體合作」等精神，期望孩子們不只要球打得好，更要把在球隊學到的團隊紀律與自律態度，帶回校園生活、家庭與社區行為中，成為術德兼備的優秀下一代。