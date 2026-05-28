淡海國小攜手淡江大學USR 教職研習巡禮古戰場

為了深化教師對海洋教育及在地文史的理解，並推動「向海致敬」及海洋文化教育，淡海國小與淡江大學USR辦理「淡水航海文史研習」活動，透過水上巡禮、登岸探勘與歷史走讀的方式，除了乘船出航於河面上近距離觀測並欣賞淡江大橋壯麗的建築工程與淡水河道獨有的風光，並由專家帶領教師了解淡水作為北台灣重要港埠與國際通商據點的歷史脈絡，並思考如何將海洋教育與在地文史融入課程，培養學生海洋素養與國際視野。

淡海國小校長蘇穎群表示，從河港發展、航海文化到多元族群交流，帶領教師感受淡水深厚的人文底蘊與海洋精神，進一步將海洋教育融入課程教學，培養學生具備海洋素養與國際視野。新北市擁有長達145公里海岸線，長期重視海洋教育推動，透過課程設計、戶外教育、跨域學習及在地文化結合，引導學生從生活環境認識海洋。

淡水作為臺灣北部重要港埠，自17世紀以來即為國際貿易的重要據點，不僅見證臺灣航海發展歷程，也承載多元文化交流軌跡。此次研習特別以「航海文史」為主軸，希望讓教師從地方歷史出發，看見海洋教育不只是自然知識，更是文化理解、國際交流與永續發展的重要媒介。

研習課程內容涵蓋淡水港發展史、臺灣航海文化演變、河海聚落形成及淡水古蹟巡禮等主題，並安排教師實地走訪淡水老街、碼頭周邊及重要歷史場域，透過淡江大學歷史系系主任李其霖教授的專業導覽，重返歷史現場，深度解析淡水如何作為北台灣至關重要的防禦樞紐，以及當年抵禦法軍的戰略地景佈局，了解淡水在清領時期、開港通商後對臺灣經濟與國際交流的重要影響。教師們也藉由現地觀察，思考如何將在地文史元素轉化為教學素材，讓學生能從家鄉出發，認識海洋與世界的關聯。

中午藉由百年紅樓與茶便當品味開港記憶，享用特製的「約翰.陶德茶便當」，這不僅是在地風味的展現，更是將19世紀將台灣烏龍茶推向國際舞台的英國茶商約翰.陶德(John Dodd)致敬，具體化淡水開港的歷史意象。中場補給後，下午跟著「旅學堂」李琪老師與吳俊毅老師，循著巷弄肌理走讀淡水的商貿變遷，梳理淡水自開港通商以來的歷史脈絡與現代發展，完成深度的在地走讀。

參與研習的教師表示，過去對淡水的印象多停留在觀光與老街文化，透過本次課程才更加理解淡水背後深厚的航海歷史與國際文化脈絡。例如淡水河航運如何帶動北臺灣發展、外國商館與傳教士如何影響地方文化，以及淡水港如何成為臺灣與世界接軌的重要窗口。透過實地踏查與專業解說，不僅增進自身對地方文化的認識，也獲得許多可融入社會、歷史、地理及海洋教育課程的靈感。

新北市擁有豐富山海資源與人文歷史，海洋教育不只是知識學習，更是培養學生探索世界、理解文化及關注永續的重要途徑。透過本次淡水航海文史研習，希望教師能將淡水獨有的海港文化與歷史故事帶回校園，轉化為學生容易理解且具啟發性的教學內容，引導孩子從在地看見世界，培養關心海洋、理解歷史及放眼國際的能力。

未來將持續結合地方文化館舍、文史團體及海洋教育資源，規劃更多具在地特色與跨域學習精神的教師增能活動，讓教師成為推動海洋教育的重要種子，帶領學生透過認識家鄉文化與海洋歷史，建立人文關懷與國際視野，落實「以學生為中心、為幸福而教」的教育理念。