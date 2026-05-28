議員批文化小旅行景點缺維護 蔣萬安允落實管理

民進黨台北市議員陳怡君今天表示，市府推出文化小旅行100點卻缺乏維護，隨處走都發現景觀燈還壞掉、滿地垃圾等缺失。台北市長蔣萬安表示，會落實維護管理。

陳怡君在台北市議會市政總質詢時表示，文化局自民國112年起推動文化小旅行，並在去年發布滿100點，才過沒多久就有許多景點出現光怪陸離的畫面，像是日治時期的舊北淡線圓山站宿舍，現場擺放2個木箱，上頭貼著「歷史建築、勿動」等字眼，掀開一看卻是壞掉的水龍頭管線。

她說，不僅如此，文化局說明是此處特色的地下基礎磚拱構造前方被放了一台推車，景觀燈還壞掉，看起來明顯缺乏維護，像被棄置已久。

陳怡君接著出示另一張照片，詢問台北市長蔣萬安及文化局長蔡詩萍是哪裡，2人皆表示「看不出來」。陳怡君說，這是中央藝文公園的蒲添生三美神雕像，文化局介紹是24小時開放，但因照明設計不良，光線僅照向地面或樹叢，入夜後雕像完全隱沒於黑暗中。

蔡詩萍答詢表示，謝謝指教，蔣萬安已裁示，每個文化點的權管單位要每季檢查並優化。

陳怡君批評，市府根本無心維護，從文化局稱文學巨匠余光中常經過的雙吉榕現場就能看出，榕樹下的紅磚堆上印有作家話語，但一旁是滿地的菸蒂、菸盒等垃圾，還有落葉堆積甚至空啤酒罐，非常煞風景，「文化小旅行變成菸蒂小旅行」。

蔡詩萍見狀表示，這也是蔣萬安推動無菸城市很重要的原因之一，強調文化小旅行是市政的一部分，需要跨局處合作，不可能單獨存在。蔣萬安則承諾會落實維護。

文化局表示，100處文化點推出後，持續進行景點優化作業，並保持跨局處合作，定期每季行文函知權管單位維護管理，透過定期巡檢及回報狀況改善市容景觀，促進台北文化小旅行服務品質。