快訊

0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

北市飆38.3度破紀錄！高溫遊具害童傷 北市議員曝孩子側腰整片紅腫

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員張文潔認為，公園處會在遊具現場張貼「注意日曬不鏽鋼表面高溫」等警示，卻未從設計端改善遮陽、降溫材質、植栽遮蔭與地表熱環境。圖／張文潔研究室提供
北市議員張文潔認為，公園處會在遊具現場張貼「注意日曬不鏽鋼表面高溫」等警示，卻未從設計端改善遮陽、降溫材質、植栽遮蔭與地表熱環境。圖／張文潔研究室提供

近來各地天氣高溫炎熱，北市昨天38.3度更打破2018年38.2度記錄。不只藍營喊話市府訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，民進黨議員張文潔也公布自家孩子因摩擦高溫遊具受傷紅腫的照片。公園處回應，遊具材質選用盡量選用塑膠、木質或是複合材料。

議員張文潔日前表示，上月底帶自家孩子去公園玩溜滑梯，結果孩子身體因摩擦到高溫遊具，導致側腰下背整片紅腫。她質疑公園處明知不鏽鋼、塑膠等材質在日曬下可能產生高溫聚熱風險，甚至會在現場張貼「注意日曬不鏽鋼表面高溫」等警示，卻未從設計端改善遮陽、降溫材質、植栽遮蔭與地表熱環境。

她認為，兒童遊戲場本來就應該被設計成讓孩子可以合理探索、奔跑、遊玩的安全空間，而不是每一次意外都要家長自行承擔。她強調，公園安全不是少數個案，也不是家長太緊張，而是市府必須正視的兒童安全問題。

公園處回應，遊戲場高溫主要原因是日光直射，因此公園處除目前要求規畫設計階段需進行遮陽評估，分析既有樹木或設施遮陽情形，視現地條件種植樹木或人工遮陽設施，提高遮陽；也委託辦理日照分析案，希望提供更科學與直接的參照數據，做為後續設置遮陽設置的依據與參考。

公園處說，目前針對高溫氣候，遊具材質選用針對經常接觸部位避免使用易升溫的金屬材質，盡量選用塑膠、木質或是複合材料，以避免高溫氣候對遊具使用安全及遊戲體驗品質的影響。

北市公園處會在遊具現場張貼「注意日曬不鏽鋼表面高溫」等警示。圖／張文潔研究室提供
北市公園處會在遊具現場張貼「注意日曬不鏽鋼表面高溫」等警示。圖／張文潔研究室提供

民進黨北市議員張文潔上月底帶自家孩子去公園玩溜滑梯，結果孩子身體因摩擦到高溫遊具，導致側腰下背整片紅腫。圖／張文潔研究室提供
民進黨北市議員張文潔上月底帶自家孩子去公園玩溜滑梯，結果孩子身體因摩擦到高溫遊具，導致側腰下背整片紅腫。圖／張文潔研究室提供

高溫 北市 藍營

延伸閱讀

兒童殺手？塑膠滑梯、金屬扶手恐致燙傷 醫籲訂戶外熱傷害標準

戶外金屬遊樂設施 高溫曝曬下可能高達60度！公衛師呼籲這幾件事先做

全台高溫拉警報！5月熱傷害286人 公衛師示警：衝擊4大族群

在家躲太陽不怕熱傷害？ 醫示警：室內也可能中暑 死亡率最高達8成

相關新聞

影／2026潮盛新莊主題聲浪來襲 5月底登場用聽覺感受新莊百年風華

2026潮盛新莊今年主題「聲浪來襲」，歌手HowZ以強烈節拍與饒舌語言，全新創作單曲「三步贊」，取材陣頭步伐，融入官將首出巡、守護鄉里的心境，要讓民眾用聽覺感受新莊百年風華，將在今年5月底隆重登場。

輝達帶來磁吸效應、急尋北士科二期用地？ 蔣萬安透露市府鎖定這區

輝達（NVIDIA）台灣總部順利進駐北士科T17、18基地，預料將會吸引其他廠商進駐。臺北市議會下午進行市政總質詢時，有議員問到「會不會有北士科二期」，對此，台北市長蔣萬安表示，市府仍鎖定關渡洲美平原，相關補充意見也送到內政部，希望可以更改為城鄉一的劃設。

北市飆38.3度破紀錄！高溫遊具害童傷 北市議員曝孩子側腰整片紅腫

近來各地天氣高溫炎熱，北市昨天38.3度更打破2018年38.2度記錄。不只藍營喊話市府訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，民進黨議員張文潔也公布自家孩子因摩擦高溫遊具受傷紅腫的照片。公園處回應，遊具材質選用盡量選用塑膠、木質或是複合材料。

資安警訊？內部通訊軟體開發商內網被駭 北市：初步評估無重大風險

台灣市占最高的OTP簡訊平台EVERY8D遭駭，不少客戶簡訊內容也隨之外流，金融資安資訊分享與分析中心發布黃燈等級資安警訊，北市議員何孟樺指出，互動資通不僅是市府短碼簡訊服務供應商，更是市府內部通訊系統TaipeiON的開發、維運廠商，如今內網遭駭，恐波及市府系統安全。

新北議員陳偉杰提鞭刑防毒、酒駕 侯友宜：任何處罰都可討論

新北市議員陳偉杰今天總質詢指出，近期毒駕事件頻傳，要求新北市府一個月內提出跨局處毒駕防制整合報告，納入累犯管制機制與新興毒品列管速度改善方案，陳也詢問新北市長侯友宜是否支持透過鞭刑嚇阻毒駕、酒駕等累犯。侯回應，任何處罰都值得討論，有時候亂世需要用重典，鞭刑只是手段之一，還有許多行政裁罰需要做到位。

高溫創紀錄！蔣萬安將規畫兒童遊樂設施高溫防護 特公盟說話了

台北測得38.3度，創下百年5月最高溫紀錄，外界呼籲北市訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，台北市長蔣萬安下午受訪表示，北市府會參考其他國家做法，來規畫研議。對此，特公盟表示，對於蔣萬安願意正視長期以來親子在極端高溫下的困境，特公盟給予肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。