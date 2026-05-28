北市飆38.3度破紀錄！高溫遊具害童傷 北市議員曝孩子側腰整片紅腫

近來各地天氣高溫炎熱，北市昨天38.3度更打破2018年38.2度記錄。不只藍營喊話市府訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，民進黨議員張文潔也公布自家孩子因摩擦高溫遊具受傷紅腫的照片。公園處回應，遊具材質選用盡量選用塑膠、木質或是複合材料。

議員張文潔日前表示，上月底帶自家孩子去公園玩溜滑梯，結果孩子身體因摩擦到高溫遊具，導致側腰下背整片紅腫。她質疑公園處明知不鏽鋼、塑膠等材質在日曬下可能產生高溫聚熱風險，甚至會在現場張貼「注意日曬不鏽鋼表面高溫」等警示，卻未從設計端改善遮陽、降溫材質、植栽遮蔭與地表熱環境。

她認為，兒童遊戲場本來就應該被設計成讓孩子可以合理探索、奔跑、遊玩的安全空間，而不是每一次意外都要家長自行承擔。她強調，公園安全不是少數個案，也不是家長太緊張，而是市府必須正視的兒童安全問題。

公園處回應，遊戲場高溫主要原因是日光直射，因此公園處除目前要求規畫設計階段需進行遮陽評估，分析既有樹木或設施遮陽情形，視現地條件種植樹木或人工遮陽設施，提高遮陽；也委託辦理日照分析案，希望提供更科學與直接的參照數據，做為後續設置遮陽設置的依據與參考。

公園處說，目前針對高溫氣候，遊具材質選用針對經常接觸部位避免使用易升溫的金屬材質，盡量選用塑膠、木質或是複合材料，以避免高溫氣候對遊具使用安全及遊戲體驗品質的影響。

北市公園處會在遊具現場張貼「注意日曬不鏽鋼表面高溫」等警示。圖／張文潔研究室提供