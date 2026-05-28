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資安警訊？內部通訊軟體開發商內網被駭 北市：初步評估無重大風險

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員何孟樺指出，互動資通不僅是市府短碼簡訊服務供應商，更是市府內部通訊系統TaipeiON的開發、維運廠商，如今內網遭駭，恐波及市府系統安全。報系資料照
北市議員何孟樺指出，互動資通不僅是市府短碼簡訊服務供應商，更是市府內部通訊系統TaipeiON的開發、維運廠商，如今內網遭駭，恐波及市府系統安全。報系資料照

台灣市占最高的OTP簡訊平台EVERY8D遭駭，不少客戶簡訊內容也隨之外流，金融資安資訊分享與分析中心發布黃燈等級資安警訊，北市議員何孟樺指出，互動資通不僅是市府短碼簡訊服務供應商，更是市府內部通訊系統TaipeiON的開發、維運廠商，如今內網遭駭，恐波及市府系統安全。

北市資訊局長趙式隆表示，114年短碼簡訊平台服務當時辦理內容，是嘗試納入簡訊通路，作為局處辦理活動時與民眾互動的行銷管道之一。但經內部實測，不符機關使用需求，故從未作為實際政策工具。至於「線上公務即時通訊系統TaipeiON 」因全數落地留存於北市府資料中心，初步評估本次資安事件，對北市府無直接重大風險。

何孟樺指出，F-ISAC發出黃燈等級資安事件警訊，市府雖非F-ISAC會員，但近年「短碼簡訊服務」皆由互動資通得標；至於在柯市府時期開發，目前市府內部普遍使用的通訊平台TaipeiON更是由互動資通的自其通訊產品Team+客製化而成，可說市府對內、對外的通訊，高度仰賴互動資通提供的服務。

何孟樺說，依據iThome報導，目前已有「北市社會局關於中央租金補貼專案的意願調查」資訊出現在駭客展示的資料庫外洩樣本之中，顯見市府在使用互動資通服務時，會有部份資訊暫時存儲在互動資通的伺服器中。她認為，無論是駭客藉由掌握互動資通公司內網，攔截市府藉由其服務收發、儲存的訊息、或是取得 TaipeiON 原始碼及維護權限，都將為市府資料、市民個資的安全帶來極大風險，後果不堪設想！

北市資訊局表示，初步評估本次資安事件，對北市府無直接重大風險。至於接獲情資通報第一時間，也啟動相關積極作為，包括立即檢查本府虛擬主機是否有異常情形、終止承商於北市府之相關權限，並正式啟動針對承商之現場稽核程序。後續也將依據承商回覆與檢查報告，進行完整影響性評估，並秉持「毋枉毋縱」精神依法依約處置。

資安 北市府 北市

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