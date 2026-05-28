新北議員陳偉杰提鞭刑防毒、酒駕 侯友宜：任何處罰都可討論

新北市議員陳偉杰今天總質詢指出，近期毒駕事件頻傳，要求新北市府一個月內提出跨局處毒駕防制整合報告，納入累犯管制機制與新興毒品列管速度改善方案，陳也詢問新北市長侯友宜是否支持透過鞭刑嚇阻毒駕、酒駕等累犯。侯回應，任何處罰都值得討論，有時候亂世需要用重典，鞭刑只是手段之一，還有許多行政裁罰需要做到位。

陳偉杰指出，光是本周新北就發生數起嚴重毒駕事故，從5月23日中和區景平路撞死71歲婦人、5月24日新北單日即發生5起毒駕事故並奪走1條人命等案件，這不是偶發事件，這是系統性失控。

陳偉杰說，每次出事就會有許多專案，但下一個累犯何時出現無人能保證，光靠專案無法根治毒駕，必須提出更長遠對策，要求警察局、衛生局、教育局等相關局處，一個月內提出跨局處毒駕防制整合報告，報告內容須涵蓋累犯管制機制的強化方案，以及新興毒品列管速度的改善規畫。

侯友宜表示，警察發現問題是末端，應要強化源頭管理，毒駕問題已比酒駕更嚴重，呼籲中央成立專案，並立法阻止相關案件發生，做總比不做好。

陳偉杰也說，本周立法院即將審議鞭刑公投提案，他詢問侯對用鞭刑嚇阻毒駕、酒駕等累犯看法，侯市長身為曾經的執法人員「市長的意見具有指標意義」。

侯友宜表示，任何處罰都值得討論，有時候亂世需要用重典，鞭刑只是手段之一，還有許多行政裁罰需要做到位。

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