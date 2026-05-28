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高溫創紀錄！蔣萬安將規畫兒童遊樂設施高溫防護 特公盟說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市大安森林公園遊戲區的遮陽設施。圖／公園處提供
台北市大安森林公園遊戲區的遮陽設施。圖／公園處提供

台北測得38.3度，創下百年5月最高溫紀錄，外界呼籲北市訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，台北市長蔣萬安下午受訪表示，北市府會參考其他國家做法，來規畫研議。對此，特公盟表示，對於蔣萬安願意正視長期以來親子在極端高溫下的困境，特公盟給予肯定。

特公盟秘書長潘汝璧指出，遊戲場降溫設計必須從規畫設計初期就進行整體熱環境評估，涵蓋遮蔭配置、景觀植栽、空氣流通、水體降溫、表面材料五大面向。

以國外的案例，她說，例如加拿大蒙特婁的氣候韌性遊戲場設計指引，國際上已有實踐基礎，政府不需要從零開始研究，需要的是把這套思維真正落實到規畫標準中。

潘汝璧特別強調，兒童的體溫調節能力比成人弱，對高溫耐受度更低，卻是每天在戶外待最久的族群。上學的路、下課的操場、放學等待的空間，都是孩子無法選擇、卻每天必須身處的地方。這些空間的熱環境問題，在現行的城市規畫標準中幾乎是隱形的。

潘汝璧說，特公盟呼籲台北市能率先做到兩件事，第一，將遊戲場與校園的熱環境系統性評估，納入公共空間的規劃設計標準，而不是個案處理、頭痛醫頭；第二，建立兒少友善的高溫預警機制，讓學校、家長與照顧者在高溫日能獲得清楚、具體的行動指引，不只是一般民眾的警示，而是真正針對兒少需求設計的資訊與建議。

她說，台北創下百年5月最高溫紀錄，這不是偶發現象，是氣候變遷的新常態。戶外遊戲是每個孩子應有的權利。請政府正視，兒少正在承受極端氣候的弱勢處境。高溫治理不能停留在「研議」的階段，期待看到市府具體的時程與標準，也願意提供特公盟累積多年的倡議經驗與設計框架，與市府一同推動。 

北市公園處表示，轄管的304座公園，目前均種植樹木提供遮蔭，因應高溫，依環保局的涼適點位政策，公園內設有抗高溫、防中暑、避免熱傷害等特色設施，如遮蔭空間、室內公有涼爽點、直飲台、捷運高架橋下方線型公園等，總共有207處，加強降溫效果。

另外，在遊戲場遮蔭設施方面，公園處已於107年將其納入設計規範必須評估之項目，至目前為止，包括大安森林公園、新生公園等共28座公園設有56具遮陽設施。

特公盟提出具體建議：遊戲場降溫設計五大面向：

1、遮蔭配置：進行全年日照路徑分析，優先以樹木提供自然遮蔭，無大樹時再以遮陽棚、遮陽網補足，確保兒童活動區、休息區與照顧者等候區都有陰涼可待。

2、景觀植栽：策略性配置喬木與地被植物，依風向與日照需求種植，增加地表覆蓋、減少熱輻射，同時為孩子創造自然遊戲體驗。

3、空氣流通：規劃遊戲場配置時須考量當地盛行風向，避免建築物、圍牆或密集植栽阻隔氣流，引導自然通風，讓涼風輔助降低體感溫度。

4、水體降溫：依場地條件評估設置水景、生態池、水霧噴灑或兒童戲水區，透過水分蒸發主動降溫，同時兼顧排水、防滑與水質安全。

5、表面材料：優先選用木屑、礫石、沙等天然鋪面，避免深色或大面積橡膠地墊；遊戲設施的扶手、把手、滑梯等直接接觸部位，也應避免深色金屬等易吸熱材質，防止燙傷兒童。

高溫 蔣萬安 北市

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