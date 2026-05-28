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市議員江怡臻質詢新北抗熱策略 侯友宜：121處涼適點年底增至135處

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
今天持續高溫炎熱的天氣型態，中央氣象署發布高溫資訊（紅色）。圖／取自中央氣象署網站
今天持續高溫炎熱的天氣型態，中央氣象署發布高溫資訊（紅色）。圖／取自中央氣象署網站

全台熱到爆，新北市議員江怡臻今下午總質詢新北抗熱策略，新北市長侯友宜表示，市府已啟動高溫應變機制，並關懷弱勢族群，新北已有121處「抗高溫涼適地圖」據點，涵蓋室、內外空間，今年底預計將增加至135處，提供市民避暑。

江怡臻指出，她今天一早就收到新北災害應變中心（EOC）通知，新北將出現36度高溫，端午節還沒到已這麼熱，市府做了很多工作，包括交通局推出自動化遮陽傘、勞工局補助風扇衣，是否有更完整的應變機制？

侯友宜說，消防局5月25日就已啟動高溫應變機制，當高溫達36度且連續3天，或達38度時，就會啟動相關措施，除發布高溫資訊外，各區公所也會針對獨居長輩、弱勢家庭及無法裝設冷氣的民眾加強關懷。

侯友宜說，環保局也會啟動掃街車灑水降溫，勞工局通報各營造單位落實高溫危害預防措施，降低戶外工作風險。

侯友宜表示，全市共有121處據點抗高溫涼適地圖，包括板橋435藝文特區、板橋放送所及親水公園等地，提供民眾高溫期間避暑，今年預計增加至135處，並持續公告開放資訊。

環保局長程大維指出，新北大型開發案均訂有引風、保水原則，另外也要求種植喬木與灌木，提升都市降溫效果，侯友宜也說，農業局也與北台八縣市共同植樹，希望透過增加綠覆率，降低高溫衝擊。

江怡臻 侯友宜 新北

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