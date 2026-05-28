八里愛心教養院戰將地板滾球閃耀全障運 6月赴美拚國際賽

2026年全國身心障礙國民運動會地板滾球項目本月26日圓滿落幕，新北市立八里愛心教養院院生許佩珊榮獲女子組個人賽BC1級亞軍後，另於混合組團體賽中奪得金牌。院生張孜維則為新北市拿下男子組個人賽BC3級金牌殊榮，成功達成四連霸。

張孜維罹患肌萎症，在小組循環賽中對上同為新北隊的陳銘哲，曾是多年宿敵，彼此都了解對方戰略，首度交鋒中孜維不幸落敗。但他不氣餒，下場後馬上重播賽事影片跟胡家榮教練檢討改進，調整戰略及打法，果然在四強賽大獲全勝，再度與陳銘哲在冠亞軍決賽中狹路相逢。決賽第二局，孜維在發球位失守，被對手攻下兩分，一度陷入緊張，但他在第三局前迅速調適及時回穩，終於在第三局拿到壓倒性的比數，最終以6比2達成四連霸的殊榮。

張孜維賽後表示，能奪下佳績，歸功於平時針對各路選手打法的精準琢磨與模擬；胡家榮教練更是犧牲假期全程陪練，精心規畫一系列復健與訓練菜單，才讓他的體能與球技突破極限，成功保住金牌寶座。

許佩珊則為了迎戰實力不相上下的對手蔡憶婷，在賽前將雙方的實戰影片不斷觀看，雖然高肢體張力不好控制滾球，有時練到腳抽筋仍不放棄。在個人循環賽中輸給蔡憶婷，僅獲得銀牌，但在團體賽中，她與隊友們展現了絕佳的默契，不僅成功為新北市摘下金牌，更是近年來在全障運該項目團體賽的首座冠軍。

新北市立八里愛心教養院院長劉文湘說，教養院是院生最強大後盾，鼓勵他們打破身體的侷限、勇敢追尋自我，在球場上享受實現自我的快樂。張孜維與許佩珊兩人已於今年3月取得國家代表隊資格，即將在今年6月代表台灣，遠征美國伯明罕參加2026世界地板滾球挑戰賽，期盼繼續在國際舞台上發光發熱。

張孜維使用球杖將球推出。圖／全障運大會提供