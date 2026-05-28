新北全面調升全原運獎勵金

照片取自新北市政府

為鼓勵表現優異的原住民體育人才，新北市長侯友宜27日於新北市議會宣布，考量整體預算規模及六都獎勵制度執行情形，市府將全面調高全國原住民族運動會獎勵金，個人選手冠軍獎金提高至15萬元、亞軍調升為8萬元、季軍提高至4萬元；團體選手冠軍則提高到8萬元、亞軍升至4萬元、季軍調高至2萬元，除此之外，教練也一併調高相應獎金。

兩年一度的全原運，新北市代表隊於上屆114年賽事時，拿下26金32銀30銅的成績，共88面獎牌排名全國第3名，市長侯友宜表示，為進一步激勵本市競技運動實力，全原運選手個人獎勵金，第一名由8萬元提高至15萬元、第二名從4萬元調升至8萬元、第三名由2萬元調至4萬元；團體選手獎勵金第一名由2萬元提高至8萬元；至於教練獎勵金，第一名由1萬元提高至3萬元、第二名由8,000元調升至1萬5,000元、第三名由4,000元提高至1萬元。整體獎金額度調幅近兩倍，全力支持原住民體育選手超越自我，在116年全原運賽事為新北市再創佳績。

侯友宜市長指出，除了獎勵金外，新北市府長期透過系統性培育、基層賽事推廣訓練來扎根，對全原運的投入也包括：提供組訓費、各單項器材費、運動防護員聘用費及各區國民運動中心使用費等，未來將持續強化原住民族體育發展政策，積極發掘具潛力的年輕選手，從基礎訓練、競賽參與到專業培育，逐步建構完整體育發展環境，做選手最堅強的後盾，陪伴選手在追逐夢想的道路上穩健前行。

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