快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

紅眼班機難搭機捷！新北市議員蔡淑君盼增凌晨班次 新北允與桃園討論

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢，新北市議員蔡淑君應該增加深夜大眾運輸量能。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢，新北市議員蔡淑君應該增加深夜大眾運輸量能。記者葉德正／攝影

機場捷運是不少人出國首選，但凌晨紅眼班機難搭機捷抵達機場。新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢，希望市府協助增加深夜大眾運輸班次，尤其是機場捷運，才能方便旅客往返機場。新北市交通局長鍾鳴時表示，會持續與桃園溝通夜間班次可行性。

蔡淑君指出，近年桃園機場紅眼班機不少，不少民眾深夜、凌晨搭機時，面臨公共運輸不足問題，希望機場捷運能研議延長營運時間，提供更便利的夜間交通服務。

新北市捷運局長鍾鳴時表示，現行機場捷運末班車約營運至凌晨2時後，而首班車約在5時30分發車，中間僅約3小時可展開軌道巡檢與安全檢查，時間有限。

鍾鳴時表示，凌晨2時的末班車還可應付凌晨4時以前的班機，未來會再與桃園討論是否有調整空間，研究凌晨班次可行性。

蔡淑君也關心「新桃林線」捷運規畫，指出地方提出許多意見，希望路線能延伸或增設站點通往AI智慧園區，但目前規畫似乎未納入相關需求。

新北市捷運局副局長李政安表示，目前新桃林線路線規畫並沒有調整，維持原方案進行。

侯友宜則表示，新桃林線後續計畫將與桃園市一起提報中央審議，市府也會持續與桃園方面協調討論地方需求與整體路網規畫。

蔡淑君 桃園 桃園機場

延伸閱讀

三鶯線將通車 侯友宜：初期班距尖峰5分鐘、後續再加密

議員蔡淑君批「毒駕下地獄」 侯友宜：源頭管理、修法才能嚇阻

影／終於開航！基隆石垣島渡輪明晚首航 淡季最低每人2000元起

新車明年7月上線 高鐵時刻表明年初大改點

相關新聞

紅眼班機難搭機捷！新北市議員蔡淑君盼增凌晨班次 新北允與桃園討論

機場捷運是不少人出國首選，但凌晨紅眼班機難搭機捷抵達機場。新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢，希望市府協助增加深夜大眾運輸班次，尤其是機場捷運，才能方便旅客往返機場。新北市交通局長鍾鳴時表示，會持續與桃園溝通夜間班次可行性。

三鶯線將通車 侯友宜：初期班距尖峰5分鐘、後續再加密

國民黨新北市議員江怡臻今天質詢捷運三鶯線通車進度與營運規畫，新北長侯友宜表示，三鶯線5月14日已提報交通部辦理履勘，中央預計今天開會確認履勘日期，新北目標是「今年中通車」，並規畫至少一個月免費試營運，侯也透露，目前初期營運班距則將採尖峰5至6分鐘、離峰8至9分鐘一班，待運量穩定後再逐步加密。

獨處不孤單 新北配合中央擴大獨居長輩訪查 6月起先訪75歲以上長者

面對超高齡海嘯來襲，長輩獨居的比例也逐漸上升，為了妥適照顧獨居長輩，新北市政府配合中央衛生福利部推動「擴大獨居長輩訪查作業」，預計今、明2兩年訪查22萬多人，透過訪查機制強化社區支持網絡，第一階段將先進行75歲以上獨老關懷訪查，預計有8萬多人。

市場改建完「沒什麼特色」？北市府官員答詢一句話犯眾怒 下場曝光

台北市市場處上午在議會針對市場改建做專案報告，因大龍市場改建後，熟食、生鮮區生意一路往下跌，議員顏若芳質詢時「隨堂考」詢問現在大龍市場的在地特色是什麼？不料市場處長黃宏光回答「目前確實沒什麼特色」，一句話惹怒多位在場議員，將專案報告退回。

北市大安區精華地段蓋社宅 房仲：會搶破頭

北市大安區第一處社宅「金華特五基地」昨開工，共四三七戶，拚二○三一年完工。房仲以周邊平均租金估算，依據房型不同，月租三萬至四萬元不等，高於其他社宅，因鄰近明星學區，屬於精華地段，開放時勢必搶破頭。

新北免費營養午餐 加碼4億推3配套

新北學童免費營養午餐八月三十一日開學日上路，市長侯友宜昨宣布，搭配新制將加發導師與午餐承辦人每月一千五百元午餐指導費，國小教師員額從一點七提高至一點七五人，國中小導師減授一節課，粗估經費增四億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。