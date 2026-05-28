紅眼班機難搭機捷！新北市議員蔡淑君盼增凌晨班次 新北允與桃園討論

機場捷運是不少人出國首選，但凌晨紅眼班機難搭機捷抵達機場。新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢，希望市府協助增加深夜大眾運輸班次，尤其是機場捷運，才能方便旅客往返機場。新北市交通局長鍾鳴時表示，會持續與桃園溝通夜間班次可行性。

蔡淑君指出，近年桃園機場紅眼班機不少，不少民眾深夜、凌晨搭機時，面臨公共運輸不足問題，希望機場捷運能研議延長營運時間，提供更便利的夜間交通服務。

新北市捷運局長鍾鳴時表示，現行機場捷運末班車約營運至凌晨2時後，而首班車約在5時30分發車，中間僅約3小時可展開軌道巡檢與安全檢查，時間有限。

鍾鳴時表示，凌晨2時的末班車還可應付凌晨4時以前的班機，未來會再與桃園討論是否有調整空間，研究凌晨班次可行性。

蔡淑君也關心「新桃林線」捷運規畫，指出地方提出許多意見，希望路線能延伸或增設站點通往AI智慧園區，但目前規畫似乎未納入相關需求。

新北市捷運局副局長李政安表示，目前新桃林線路線規畫並沒有調整，維持原方案進行。

侯友宜則表示，新桃林線後續計畫將與桃園市一起提報中央審議，市府也會持續與桃園方面協調討論地方需求與整體路網規畫。