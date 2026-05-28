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三鶯線將通車 侯友宜：初期班距尖峰5分鐘、後續再加密

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會備詢，議員江怡臻關心三鶯線通車進度。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會備詢，議員江怡臻關心三鶯線通車進度。記者葉德正／攝影

國民黨新北市議員江怡臻今天質詢捷運三鶯線通車進度與營運規畫，新北長侯友宜表示，三鶯線5月14日已提報交通部辦理履勘，中央預計今天開會確認履勘日期，新北目標是「今年中通車」，並規畫至少一個月免費試營運，侯也透露，目前初期營運班距則將採尖峰5至6分鐘、離峰8至9分鐘一班，待運量穩定後再逐步加密。

江怡臻指出，三鶯線全長14.3公里，歷經9年8個月、超過3000天施工，中間更遭遇疫情與國際局勢衝擊，如今即將完工通車，地方居民都高度期待，日前已經通過初勘，接下來履勘與通車有無確切時間？

侯友宜表示，三鶯線已進入履勘程序，市府會全力配合中央審查，通車前提一定是「安全無虞」，依照過去環狀線、安坑輕軌及淡海輕軌經驗，履勘完成到正式通車通常約需兩個月時間，市府仍全力朝今年中通車目標推進，「今年一定不會有問題」。

對於試營運規畫，侯友宜說，依過去經驗至少會辦理一個月試營運，讓民眾提前熟悉搭乘與轉乘動線，侯也說，三鶯線預估平均每日運量約4萬人次，尖峰時段單向每小時運量約8900人次，系統最高可達每小時27班、班距約2.2分鐘。

不過初期營運仍會採較保守方式，尖峰時段預估5至6分鐘一班，離峰約8至9分鐘一班，待營運狀況穩定後，再逐步縮短班距、提升運能。

江怡臻指出，三鶯線通車後恐加劇板南線壅擠問題，尤其海山站、板橋站與江子翠站尖峰時間常有民眾必須等兩三班車才能上車。

侯友宜表示，板南線增加列車勢在必行，預計明年將有新增列車投入調度，提高整體運能，另萬大中和線明年完工通車後，可提供另一條軌道通勤，有助分散板南線人流、紓解尖峰壓力。

新北捷運局長李政安補充，目前北捷規畫將有10列車投入調配，但實際投入數量與班距安排，會依未來實際運量滾動檢討。

江怡臻最後表示，新北目前已邁向「七線齊發、八線規劃」，捷運路網正逐步改變土城、三峽及鶯歌地區發展，包括海山站少棒集訓中心、土城醫院、土城行政園區，以及永寧站青年局基地與媽祖田青年住宅等重大建設，都與捷運建設密切相關，盼中央與地方持續合作，加速完善整體交通路網。

三鶯線 侯友宜 江怡臻

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