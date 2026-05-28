獨處不孤單 新北配合中央擴大獨居長輩訪查 6月起先訪75歲以上長者

面對超高齡海嘯來襲，長輩獨居的比例也逐漸上升，為了妥適照顧獨居長輩，新北市政府配合中央衛生福利部推動「擴大獨居長輩訪查作業」，預計今、明2兩年訪查22萬多人，透過訪查機制強化社區支持網絡，第一階段將先進行75歲以上獨老關懷訪查，預計有8萬多人。

新北市社會局長李美珍、板橋區長陳奇正今天偕團隊前往板橋區金華街探視現年82歲且獨居的顧林奶奶，由公所訪員運用「獨居長輩生活關懷表」進行訪查，並致贈宣導品。

顧林奶奶有2女1子，但其中2名子女住在國外，么女住台北，每周會回來家裡探視奶奶。奶奶平時參與社區和社團活動，亦曾擔任志工，但因於今年元月間在家中不慎跌倒骨折，幸好公所之前有幫忙裝緊急救援系統及住警器，加上好友調解委員、前板橋婦女會理事長李雪梅等人關懷，目前已痊癒。考量她日常生活仍可能面臨健康與安全風險，透過訪查實地了解生活狀況外，也適時提供關懷及老人福利等相關資訊。

李美珍表示，為配合中央擴大獨居長輩訪查作業，將由29區公所受過訓練的訪查員進行到宅訪視，並遵守「二要三不」，要配戴識別證，要出示衛福部公文；不會洩漏個資，不會要求提供帳號、存摺、印章，不會詢問與訪查無關的資料等，請長輩及家屬安心配合。

李美珍指出，透過擴大訪查作業，除主動關懷獨居長輩生活現況外，亦將依個別需求協助連結社會福利、長照服務、就醫協助、生活協助及緊急救援系統等，以完善在地支持網絡，共同守護長輩安心生活。

李美珍和陳奇正隨後並到鄰近的金華市民活動中心，向參加松年大學正在上手機課程的長輩宣導。陳奇正表示，依衛福部提供的名冊，板橋65歲以上的獨戶有2萬9089人，其中年滿75歲者有1萬2800人，年滿75歲者將列為首波訪查對象，若不是獨戶、獨居、年滿75歲者而有人假冒要關懷，肯定是詐騙，並問在場長輩遇到這種情況要怎麼辦，現場長輩立即回說，「打165反詐騙電話」，也有人說打110報警。

新北市社會局長李美珍（左二）與板橋區長陳奇正（右二）今天拜訪板橋區82歲顧林奶奶（中）為新北市第一位受訪查的獨居長輩。圖／新北社會局提供