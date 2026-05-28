市場改建完「沒什麼特色」？北市府官員答詢一句話犯眾怒 下場曝光

台北市市場處上午在議會針對市場改建做專案報告，因大龍市場改建後，熟食、生鮮區生意一路往下跌，議員顏若芳質詢時「隨堂考」詢問現在大龍市場的在地特色是什麼？不料市場處長黃宏光回答「目前確實沒什麼特色」，一句話惹怒多位在場議員，將專案報告退回。

市場處上午針對尚未改建市場未來的規畫、出國考察可運用的案例及已改建市場未來的輔導計畫等，在議會財建委員會做專案報告，顏若芳認為，北市市場改建案例，像士東、南門市場，改建前就已經很有名，但其他傳統市場，很多是高齡攤商，市府該如何輔導，或轉型多元支付，如何改建後生意變好，或如何避免之後改建的市場變蚊子館。

顏若芳也問黃宏光，改建後的大龍市場，在地特色是什麼？黃支支吾吾，再冒出一句「目前確實沒什麼特色」引起其他議員怒火，在地議員林珍羽說，「發言之前，請處長腦子先理過」；議員詹為元也說，「每個市場定位不同，處長要不要收回這句話」。

林珍羽愈講愈氣指出，專案報告寫得兩、三張，可以代表台北市的市場經濟嗎？讓人很失望，且內容基本上就是把現有的、已經很成功的市場再拿出來跟委員會報告，但這是最基本的，還拿來當專案報告很可笑；像大龍市場，108年配合大龍國宅一起改建，但市府有對大龍市場用心過嗎？現在生食區、熟食區門可羅雀。

顏若芳說，市場沒有特色，才要市場處去找出來，想辦法幫攤商，不是只有光辦行銷、活動，若沒有找出特色，辦活動就只是把錢丟到水裡面，「活動結束就結束了」所以她沒有辦法接受這樣子的專案報告，將報告退回。

黃宏光表示，未來會再出國考察，考察地點也會再找適合的地點去看，也規畫再去日本。委員會召集人、議員詹為元也說，其實台北市很熱，若要考察市場，新加坡和其他東南亞國家也可以，日本和台灣的氣候有差別。他也要求下次重新報告時，再加進其他的市場退場機制，若有攤商想繼續做，轉進的機制在哪裡？是否有和電商平台合作，市府對小型市場，如何輔導與電商平台合作，沒有做經驗傳承等內容，加入下次專案報告。