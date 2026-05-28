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年紀不是考試障礙！年近6旬拚上公職人生重開機

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
59歲男子郭禮仲曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室。他說，轉職就要歸零再出發。記者王慧瑛／攝影
59歲男子郭禮仲曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室。他說，轉職就要歸零再出發。記者王慧瑛／攝影

公務員鐵飯碗誘因下降，近年離職率走高，卻有不少人將公職視為轉職第二春。新北人事處統計近年考試分發55歲以上者比往年略高，113年度分發年紀逾55歲者有8人、114年度有6人，最高是61歲。

59歲男子郭禮仲曾是年薪百萬的銀行經理，53歲退休後，還有生計壓力，他苦讀數年終於考上公職，前年分發到新北養工處。他說，重回職場感覺人生重開機，以前在銀行工作想的是如何賺客戶更多錢，在公部門是學習解決問題方法，更有意義。

郭禮仲老家在新北，在高雄成家立業，53歲從銀行經理職務退休，2個女兒都還在就學，經濟重擔仍大，他一度賦閒在家3年，燒老本過生活，評估年過半百要尋覓民間企業職缺恐怕競爭力欠佳，他下定決心考公職，買書在家苦讀，112年高普考、地方特考都落榜，他沒放棄，113年高考從6科減為4科，終於如願在會計類組上榜，那一年錄取率是12%。

「準備考試過程別無他法，最重要是沉住氣。」郭禮仲說，他沒有進補習班，靠買書在家讀，搭配網路上考古題等資源，通常一天早中晚各讀3小時，要相當自律，並克服記憶力變差、飛蚊症等考驗。

郭禮仲前年分發到新北養工處會計室，和家人分隔兩地，妻子和2個女兒都在高雄。郭禮仲通常一個月回高雄一趟，家人也都支持他重返職場。郭說，考上公務員去上基礎訓，全班42人，超過35歲者僅5人，錄取者以畢業3年內考上居多。他直言，上了年紀者報考公職最重要是下定決心，入行後要讓自己心態歸零。

辦公室主管、同事比他年輕，郭禮仲說，身為公職菜鳥要從頭學起，絕不能有倚老賣老心態，才能與同事合作共好。

新北人事處長林正壹說，考試分發至新北市府入行逾55歲以上者，111年度5人、112年度1人、113年上升到8人、114年有6人，超過55歲才入公職略有增加，許多中高齡者追求穩定的退休生活、較佳福利等，選擇在人生下半場報考公職。

私人企業普遍存在中高齡歧視，55歲以上求職者在民間職場面臨重新就業難等困境。公職考試以成績定勝負，為中高齡轉職者提供公平競爭管道。面對長壽趨勢、通膨壓力，中高齡者為確保退休後的經濟安全，會傾向選擇薪資穩定、福利制度完善且保障工作權至65歲的公職。

林正壹說明，高普考等一般行政類公職報考僅規定須年滿18歲，無設定年齡上限，一旦達65歲要屆齡退休。公務員請領月退休金基本條件是任職年資滿15年。倘若60歲考上，至退休時年資僅5年，便不符領月退金條件。公職年資未滿15年者，僅能領取一次性退休金。

59歲男子郭禮仲（右）曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室，新北養工處長鄭立輝對他苦讀拚上公職的精神相當佩服。記者王慧瑛／攝影
59歲男子郭禮仲（右）曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室，新北養工處長鄭立輝對他苦讀拚上公職的精神相當佩服。記者王慧瑛／攝影

59歲男子郭禮仲（右）曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室，新北養工處長鄭立輝對他苦讀拚上公職的精神相當佩服。記者王慧瑛／攝影
59歲男子郭禮仲（右）曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室，新北養工處長鄭立輝對他苦讀拚上公職的精神相當佩服。記者王慧瑛／攝影

59歲男子郭禮仲曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室。他說，轉職就要歸零再出發。記者王慧瑛／攝影
59歲男子郭禮仲曾是年薪百萬的銀行經理，57歲才踏入公職，分發到新北養工處會計室。他說，轉職就要歸零再出發。記者王慧瑛／攝影

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