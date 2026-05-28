大安區精華地段蓋社宅 房仲：會搶破頭

北市大安區第一處社宅「金華特五基地」昨開工，共四三七戶，拚二○三一年完工。房仲以周邊平均租金估算，依據房型不同，月租三萬至四萬元不等，高於其他社宅，因鄰近明星學區，屬於精華地段，開放時勢必搶破頭。

金華特五基地社宅鄰近捷運東門站、中正紀念堂站、古亭站，走路十分鐘就到，也有金華國中、中正國中及師大等學校，屬北市精華地段；現址有歷史建築的舊台北監獄尖底明溝，暫時移置保存，待完工後就會移回基地內一樓的金華社宅歷史文化展示園區呈現。

北市金華特五基地社宅一樓規畫金華社宅歷史文化展示園區，包含社宅歷史主題館、歷史廊道展示古蹟牆與尖底明溝等。記者林佳彣／攝影

金華特五昨開工，為一幢兩棟地下三層、地上廿二層建築，規畫四三七戶、幼兒園、區民活動中心，有一九九席汽車、三九九席機車格。四三七戶分為一房型一四一戶、二房型二三七戶、三房型五十九戶。

北市府秘書長王玉芬期許金華特五基地成為社宅典範。都發局長簡瑟芳強調，該社宅最大特色是與歷史並存，停車場會對外開放，解決周邊停車問題。

住商不動產不動產企研室執行總監徐佳馨表示，該區新建案每坪兩百萬元起跳，周邊平均租金一坪兩千元，社宅租金打九折，估算租金至少三到四萬元。

她說，即使租金較其他區域高，但「一個願打、一個願挨」，當地有明星學區誘因，可預見開放後將搶破頭。