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拚明年全原運 侯友宜加碼選手獎勵金

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜昨允諾增加原住民全運會選手獎勵金。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜昨允諾增加原住民全運會選手獎勵金。記者葉德正／攝影

全原運新北個人選手金牌獎勵金是八萬元，低於桃園市十五萬元，獎金多年未調，恐導致優秀選手外流。市府昨宣布調整，個人選手第一名獎勵金由八萬元提高至十五萬元，讓原民議員直呼大快人心。

全國原住民族運動會明年登場，平地原住民議員楊春妹昨質詢指，新北曾調整過一次全原運獎勵金，但成長幅度和桃園、台北相比仍有落差，尤其教練獎勵金十六年沒動過，必須有好的教練才有優秀選手。

市長侯友宜當場宣布加碼，個人選手第一名獎勵金從八萬元提高至十五萬元、第二名從四萬元提高至八萬元、第三名從二萬元調為四萬元；團體選手第一名從二萬元提升為八萬元、第二名從一萬元調高至四萬元、第三名從五千元提高至二萬元。

教練獎勵金同步調整，個人及團體教練第一名均由一萬元提高至三萬元、第二名由八千元提高至一萬五千元、第三名從四千元提高至一萬元。

楊春妹說，近年許多原民優秀選手因其他縣市獎金較高而遷戶籍，新北給選手的鼓勵不能比其他五都遜色，才能為二○二七全原運提前布局。

侯友宜回應，幾年前曾調整過獎金，但是還不夠，好還要更好，選手士氣必須被鼓舞。侯當場宣布提高全原運獎勵金，獲在場議員鼓掌。

楊春妹表示，此次突破是大快人心，市府願意大幅提高獎勵金，重視的不只是原住民運動，是整個新北體育發展。

侯友宜 新北 桃園

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