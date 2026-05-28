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新北免費營養午餐 加碼4億推3配套

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導
新北市長侯友宜昨在總質詢時，宣布搭配營養午餐免費政策，將加發導師、午餐承辦人每月一千五百元午餐指導費。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜昨在總質詢時，宣布搭配營養午餐免費政策，將加發導師、午餐承辦人每月一千五百元午餐指導費。記者葉德正／攝影

新北學童免費營養午餐八月三十一日開學日上路，市長侯友宜昨宣布，搭配新制將加發導師與午餐承辦人每月一千五百元午餐指導費，國小教師員額從一點七提高至一點七五人，國中小導師減授一節課，粗估經費增四億元。

議會國民黨團昨聯合質詢，市議員邱烽堯說，免費營養午餐落實平權獲普遍支持，免費是第一步，重要是確保品質不下降、供餐系統不中斷。新北一年投入四十八億元照顧三十二萬名學生，家長在乎的不是免費，是吃得好不好，是否因低價搶標導致加工食品增加、優質蛋白減少，或影響校舍改建、智慧教室等教育預算。

侯友宜回應，市府已開二十一場會議，從孩子健康、飲食教育、惜食觀念到供餐穩定性全面檢討，與團膳業者、自立廚房密集討論，確保食材來源與供應穩定，中央統籌分配款遭收回後，政策仰賴新北自主財源支應，市府會落實完整配套。

市議員楊春妹主張將原住民野菜納入營養午餐，讓學子認識多元飲食文化與高營養價值食材。侯友宜指示教育局研議，把野菜與新住民異國料理一同融入校園午餐。

黨團書記長陳儀君表示，政策啟動後，最辛苦是第一線老師，除了陪同用餐，還需導入營養、生活與惜食教育，建議市府提供補貼。

侯友宜昨宣布三項配套措施，包括導師及午餐承辦人每月發給一千五百元午餐指導費；國小教師員額從一點七提高到一點七五；國中小導師減授一節課，減輕教師壓力。

新北市教師協會理事長林松宏表示，免費營養午餐上路後，確實會增加學校老師及校務運作負擔，市府願提供午餐指導費、導師減授課等措施，是支持第一線教師作法，希望外界不要因此認為「老師理所當然要承擔更多辛苦」。

新北市家長會長協會理事長游沛淇觀察，目前較缺乏是導護志工配套，家長關心的是實施免費午餐後，小學生放學時間延後，衍生導護與志工人力問題，市府應思考提供導護志工相關補貼或配套。

營養午餐 新北 侯友宜

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