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鳳山舊廠35H1027煤斗車今送抵瑞三整煤廠 楊宗珉：感動時刻

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
原放置鳳山舊廠35H1027煤斗車今送抵瑞三整煤廠，楊宗珉直呼感動時刻。圖／取自楊宗珉臉書
原放置鳳山舊廠35H1027煤斗車今送抵瑞三整煤廠，楊宗珉直呼感動時刻。圖／取自楊宗珉臉書

原本放置高雄機廠鳳山舊廠的35H1027煤斗車，經過潮州新廠修復外觀後，今天送至新北市猴硐站旁的瑞三鑛業整煤廠內保存。新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，這是令人感動時刻，35H1000型煤斗車終於運來瑞三整煤廠，協調多時，最後一輛終於終於來了。

楊宗珉表示，35H1000型煤斗車已退役了，該型煤斗車為台鐵線路上各式斗車中，歷史最悠久的車款。採煤這件事，在國內已為陳年之事，煤斗車的用途減少，車輛陸續報廢淘汰。

楊宗珉說，在與台鐵公司多時的協調，為了呈現瑞三整煤廠運煤情況，讓民眾認識並推動煤礦文化及觀光，從屏東潮州鐵路機場，好不容易運送到猴硐的瑞三整煤廠，重現早期該煤斗車協助運煤的場景。

楊宗珉指出，目前正在施工瑞三整煤廠第二期施工，也即將於7月完工（瑞三第一期111年9月開館至今帶來85萬人次參訪），屆時完整的過往整煤歷史過程將完整呈現在遊客眼中，開放介紹給遊客觀賞。感謝運送的工作人員及整理煤斗車的工作人員，推動猴硐平溪三貂嶺生態友善隧道煤礦文化觀光。

鳳山 猴硐 台鐵

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