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泥好！水梯田排球嘉年華 5/30石門登場

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
水梯田排球嘉年華邁入第五屆，讓民眾親土之餘也可以透過活動認識當地農作物。圖／紅樹林有線電視提供
水梯田排球嘉年華邁入第五屆，讓民眾親土之餘也可以透過活動認識當地農作物。圖／紅樹林有線電視提供

現代人每天在水泥叢林裡忙著工作、上課，有多久沒有好好踩在泥土裡、感受大自然的脈動呢？本週六5/30，由聖約翰科技大學與農情食課教育推廣學會，共同發起的「水梯田排球嘉年華」即將熱鬧登場。主辦單位熱情邀請大朋友帶小朋友，一起脫下鞋襪、踏進石門區豬槽潭的水梯田，一邊玩耍、一邊感受來自陽明山純淨水源的無限生機。

聖約翰科技大學工業管理系助理教授余俊杰指出，北海岸的水梯田排球嘉年華今年邁入第五屆，今年不只有在水梯田中打排球的趣味活動，更加還規劃了一系列的食農教育闖關遊戲，讓民眾親土之餘也可以透過活動認識當地農作物，並且透過手作，將漂流木與多肉植物結合，將專屬於石門的特色及療癒帶回家。

水梯田排球嘉年華最早從三芝出發，近年來越是深入的往北海岸的偏遠田區進行。從去年開始在石門區的豬槽潭水梯田展開活動，計劃中的師生也深度的認識石門這塊土地，發現了友善的耕作方式、陽明山匯集至老梅溪的純淨水源、農友水圳溝渠放水的智慧以及許多的在地特有作物等等，都在今年規劃成食農教育闖關遊戲。除此之外，還有老梅沙灘有許多的漂流木，更是設計成搭配多肉植物的手作課程，讓參與者不只打排球，還深度的走入石門的土地與人文風情。

聖約翰科技大學工業管理系助理教授余俊杰再指出，這場水梯田排球賽，並不是一場體能競技，而是期待透過活動的參與，活化閒置農地，提升石門水梯田能見度與使用價值，並且以闖關體驗讓參與者在「做中學」中理解農業、環境與永續的關係，更整合政府、企業、學界與在地社群，建立可被複製的永續實踐模式，落實地方創生與SDGs目標。

石門 陽明山 排球

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