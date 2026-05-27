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新北花見櫻花季、北海岸時尚藝術季 分別獲頒繆思創意金、銀獎

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市景觀處舉辦的「花見櫻花季」今年以淡水天元宮後山園區為核心場域，首次與插畫藝術家幾米老師合作打造5大互動場景營造夢幻光影，獲得2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）活動慶典類金獎。圖／新北市農業局提供
新北市景觀處舉辦的「花見櫻花季」今年以淡水天元宮後山園區為核心場域，首次與插畫藝術家幾米老師合作打造5大互動場景營造夢幻光影，獲得2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）活動慶典類金獎。圖／新北市農業局提供

新北市政府景觀處舉辦的「花見櫻花季」和漁港處辦理的「北海岸時尚藝術季」，今年分別獲得美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）活動慶典類金獎和活動文化類銀獎，上午在市政會議獻獎。

農業局指出，繆思創意獎為國際知名創意設計獎項之一，旨在表彰全球於藝術設計、品牌行銷、文化創意領域卓越表現作品，評選標準重視創意性、影響力與執行品質，是各國文化活動邁向國際的重要平台。

「花見櫻花季」曾榮獲2024法國設計大獎、2025年美國繆思創意大獎，今年以淡水天元宮後山園區為核心場域，首次與插畫藝術家幾米老師合作打造5大互動場景營造夢幻光影，並推出「花見散策活動摺頁」帶動地方觀光發展，第3度獲得國際獎項肯定。

「北海岸時尚藝術季」自2020年開辦已邁入第6屆，跨域整合將漁港碼頭轉化為時尚伸展台，不僅導入AR擴增實境、NFT數位應用等元素，還結合傳統戲曲融入漁業觀光及海洋保育形象中。

並透過台北市立大學運動藝術學系模特兒、展出輔仁大學織品服裝學院的時尚作品，展現漁港空間多元可能性，去年結合煙火夜間策展，吸引民眾親近漁港重新認識海岸文化與漁業價值。

新北市景觀處舉辦的「花見櫻花季」今年以淡水天元宮後山園區為核心場域，首次與插畫藝術家幾米老師合作打造5大互動場景營造夢幻光影，獲得2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）活動慶典類金獎。圖／新北市農業局提供
新北市景觀處舉辦的「花見櫻花季」今年以淡水天元宮後山園區為核心場域，首次與插畫藝術家幾米老師合作打造5大互動場景營造夢幻光影，獲得2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）活動慶典類金獎。圖／新北市農業局提供

新北市漁港處辦理的「北海岸時尚藝術季」將漁港化身時尚伸展台，榮獲2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）活動文化類銀獎。圖／新北市農業局提供
新北市漁港處辦理的「北海岸時尚藝術季」將漁港化身時尚伸展台，榮獲2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）活動文化類銀獎。圖／新北市農業局提供

新北市漁港處辦理的「北海岸時尚藝術季」將漁港化身時尚伸展台，榮獲2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）活動文化類銀獎。圖／新北市農業局提供
新北市漁港處辦理的「北海岸時尚藝術季」將漁港化身時尚伸展台，榮獲2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）活動文化類銀獎。圖／新北市農業局提供

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