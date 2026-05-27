社宅、公托與青創基地數攀升 新北市卻在8年內省了535億

社宅、公托需求不斷攀升，但新北都會地區寸土寸金興建經費龐大，新北市財政局透過市有不動產調配，包括既有建物改造、民間捐贈公益設施與建物多目標使用方式，2019至2025年為新北市節省興建及土地費用535億元。新北市長侯友宜說，這些重新調配空間最多用在弱勢市民身上，讓生活成本可以有效降低，讓新北成為最幸福的一個都市。

新北市財政局長陳榮貴今天在市政會議專案報告「市有不動產調配成果」專案報告，他指出，新北市目前非公用不動產有2481公頃、價值1518億元，而公用不動產面積達6232公頃，價值4兆6295億元。

為活化公有資產，陳榮貴說，市府在2019年成立財務收支聯審小組，由祕書長主持，針對公托、幼兒園、身障社福、社會住宅、運動中心、長照等需求，透過既有建物調配、多目標興建、BOT、民間捐建與都市設計變更回饋空間等方式取得建物。

陳榮貴說，新北市8年內空間調配423處，其中又以身障、社宅等社服設施占比38％最多，其次是辦公廳舍17％，再來是公托16％、幼兒園10%等，其中新北市公托數量已達130家，完成市長公托翻倍政見。

此外樹林彭福國小因少子化多出的餘裕教室，市府也轉型成為首間校園設立的小作所；舊平溪衛生所在搬遷後，原建物也成立偏鄉長照機構。

陳榮貴說，市府也透過捷運聯開案，取得公益設施，打造社區培力育成中心、公托、心理衛生中心與住宿型身障福利機構。

並透過都更取得多元住宅，包括三重中興段民辦都更取得35戶都更中繼宅，板橋民權段公辦都更取得36戶包租代管與199戶社宅，接下來的大陳社區公辦都更，也將再取得237戶社宅。

此外國防部板橋新橋營區，財政局也與新聞局合作，打造新橋影視基地，將與新莊國家電影文化、林口影視城形成新北影視金三角；市府也透過公告公益設施項目，無償取得新店與中和的第二國民運動中心，都分別將在2034年與2032年完工；另有板橋新民街宿舍改造成新北青創新板設計基地。

侯友宜表示，新北市這8年來透過公有資產活化與空間調配，已活化423處場域，創造約535億元資源，相關資源多運用在社會照顧弱勢、公托、公幼、日照中心及青年創業等市民最需要的項目上。

侯友宜說，除了節省535億元支出外，未來針對閒置空間及公有回饋空間，市府也會持續依照既有方向推動活化運用，盼有效降低民眾在大都會生活中的壓力與成本，讓新北市成為最幸福的城市。