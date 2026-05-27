聽新聞
0:00 / 0:00

新北帶狀疱疹疫苗 擴大全額補助

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北宣布九月一日起將擴大帶狀疱疹疫苗補助範圍，取消原有的「慢性病」限制，符合中低收入長者即可獲補助，約七千多人受惠。有議員建議逐步擴及六十五歲以上全部長者，市府表示，新北補助條件是六都最優，因疫苗價格昂貴，要循序漸進推動。

衛生局長陳潤秋說，資料顯示國人平均每三人就有一人罹患帶狀疱疹，好發於長者或免疫力低下等族群，感染後會留下慢性神經痛，影響生活品質。接種疫苗能預防帶狀疱疹及併發症，疫苗完整接種二劑費用超過一萬六千元，對經濟弱勢家庭是一筆負擔。

新北市府去年三月起全額補助弱勢高風險長者接種帶狀疱疹疫苗，同年九月擴大至十三個偏遠地區不限疾病，今年再增全額補助對象，將更多弱勢長者納入保護網。符合資格的市民可帶健保卡、低收及中低收證明資料至全市二十九區衛生所免費接種帶狀疱疹疫苗。

議員金瑞龍說，新北放寬條件跨出很大一步，希望逐步擴及六十五歲以上全部長者，讓疫苗保護力更普及。

侯友宜回應，新北是全國第一個推動帶狀疱疹疫苗補助的縣市，是目前補助規模最大的地方政府之一，因疫苗價格昂貴，推動上要循序漸進。市府會一步步擴大，先把低收、中低收族群照顧好，後續再視明年度財政與執行情況滾動檢討，不排除研議部分補助方案。

疫苗 新北 帶狀疱疹

延伸閱讀

侯友宜顧長者釋福利 帶狀皰疹疫苗補助放寬「免慢性病」

國際麻疹疫情嚴峻 疾管署：國內新增境外移入個案...靠這招降感染風險

日本麻疹患者數續增累計498人 約為2025年同期4倍

偏鄉老屋增設電梯補助難 新北市府允協助

相關新聞

新北調高里基層補助 里長肯定方向仍盼制度更到位

新北市長侯友宜今宣布調高里基層工作費、鄰長交通補助及聯誼活動費等多項基層補助，引發地方關注。多名里長表示，市府願意回應基層需求值得肯定，但部分制度設計仍有改善空間，也希望未來能建立長期、穩定的調整機制。

新北帶狀疱疹疫苗 擴大全額補助

新北宣布九月一日起將擴大帶狀疱疹疫苗補助範圍，取消原有的「慢性病」限制，符合中低收入長者即可獲補助，約七千多人受惠。有議員建議逐步擴及六十五歲以上全部長者，市府表示，新北補助條件是六都最優，因疫苗價格昂貴，要循序漸進推動。

擴編5.4億 力挺基層 侯友宜拍板5措施

新北藍營議員質詢為里長、鄰長與基層志工請命，盼提高補助與工作經費。市長侯友宜一口氣宣布五大利多，包括調高里基層工作費、鄰長交通補助、里活動場所租借補助、基層志工聯誼費及鄰長喪葬慰問金，里基層工作費從六十萬元起跳，提高至七十萬元，原本三千人級距下修至二千人，每級距增六萬元，最高一一八萬元，五項措施新增預算約五點四億元，明年一月上路。

捷運三鶯延伸桃園八德 工程經費審議通過預計6月招標

三鶯線即將通車，串聯新北三鶯線與桃園綠線的捷運三鶯延伸桃園八德線，今天通過行政院公共工程委員會經費審議，新北市捷運局指出，為確保延伸桃園八德線能如期在2034年完工，已分為高架段細部設計作業標、全線機電系統標及地下段土建統包標，先行啟動其中的高架段細部設計招標作業已在26日開標，將接續辦理評選；

228公園「吉祥物」鱷雀鱔變活魚料理 北市要開罰意外掀兩派論戰

台北市二二八公園內的「鱷雀鱔」，因在池內生活20多年，被許多逛公園民眾稱為「吉祥物」，日前兩名自稱成大釣魚社人士以「清除外來種」名義，將鱷雀鱔釣起帶去熱炒店料理，還將過程PO上網，引眾怒。北市公園處將開罰，也引爆兩派意見論戰。

侯友宜顧長者釋福利 帶狀皰疹疫苗補助放寬「免慢性病」

新北市長侯友宜今天總質詢除釋出5大基層利多，也宣布新北將於9月1日起，將擴大帶狀皰疹疫苗補助範圍，取消原本「慢性病」限制，只要符合中低收入的長者即可獲得補助。新北市目前中低收入長者約7000多人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。