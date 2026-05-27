擴編5.4億 力挺基層 侯友宜拍板5措施

新北藍營議員質詢為里長、鄰長與基層志工請命，盼提高補助與工作經費。市長侯友宜一口氣宣布五大利多，包括調高里基層工作費、鄰長交通補助、里活動場所租借補助、基層志工聯誼費及鄰長喪葬慰問金，里基層工作費從六十萬元起跳，提高至七十萬元，原本三千人級距下修至二千人，每級距增六萬元，最高一一八萬元，五項措施新增預算約五點四億元，明年一月上路。

汐止區橋東里長陶威中表示，二十年前買得到八十元便當，如今餐點、宣導品等支出全上漲，市府願意調整，代表有聽到基層聲音。

國民黨團昨聯合質詢，書記長陳儀君形容，侯友宜像「孫悟空」，遍布各地的基層里長、鄰長與志工像市長拔毛變出來的小猴，協助深入地方、服務市民，辛苦不言而喻。

市議員黃永昌當過里長十二年、鄰長八年，他說，新北一○三二里，五一六處有里民活動中心，有一半缺活動空間，推動社區關懷據點、老人共餐等服務要租借場地，目前每月二萬元費用要找適當地點很困難。里基層工作費分級距制度，三千人一級距範圍過大，調整為二千人一級，資源更符合實際照顧需求。

議員蔡淑君替新北兩萬多名鄰長發聲，希望現行每月一千五百元交通補助調至二千五百元，盼調解委員、租佃委員、義警、義交、民防等基層夥伴聯誼與工作費調升至五千元，照顧基層也穩定地方。

侯友宜說，因應物價波動，提高補助有必要性，台北、桃園都做了，新北工作量大，更應體恤辛勞。侯一口氣宣布五大利多，包括現行里基層工作費原本六十萬元起跳，提高至七十萬元；三千人級距下修至二千人，每級距增加六萬元，最高一一八萬元。

另調高鄰長交通補助，比照台北、桃園，從每月一千五百元提高至二千五百元。里長租借場地辦活動，補助額度提高至每里每年三萬元。基層志工工作費從每人四一○○元調升至五千元，民防、義警、義交、義消等一併適用。鄰長喪葬慰問金也調升，從現行喪葬慰問金一萬元，比照北市提高至一萬五千元。

民進黨團總召陳永福說，綠營議員多次要求提高里鄰志工聯誼費、鄰長工作津貼，市府終於允諾調高，令人遺憾的是，市府總是優先回應執政黨議員訴求，「綠議員提出的建議，難道就不是市民聲音嗎？」