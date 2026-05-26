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搶攻坪林茶鄉 蘇巧慧提鑽石山城策略將美景、茶香推世界

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席坪林平安餐會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席坪林平安餐會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席坪林石𥕢保安宮祈福平安餐會表示，推銷她的「鑽石山城」觀光計畫，期盼活用新北豐富的山林資源，串連散落在山徑與聚落間的五顆「鑽石級」資源步道、鐵道、礦道、茶道、和老街道，建立「新北山海大縱走」步道品牌、推動「國際茶文化節」等，讓世界看見坪林的美，讓坪林的茶被世界看見。

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蘇巧慧今天出席坪林石𥕢保安宮祈福平安餐會，新北市議員陳乃瑜、陳永福，新北市議員候選人陳韋任及多位民意代表皆一同到場。

蘇巧慧提到，新北有非常豐富的山林資源，要讓大家都能更容易的走進山林，她將建構完整的步道路網，同時打造讓登山者「下車就到登山口」的登山環境，並推出特色登山路線，例如以涵蓋深坑、石碇、坪林等區的茶鄉媽祖遶境路線為軸心，串連沿線250座土地公廟，打造「淡蘭古道土地公廟朝聖之旅」，創造屬於新北的步道品牌。

蘇表示，坪林和石碇有非常優質的好茶，她將打破行政界線，整合坪林與石碇的茶文化圈，聚合茶產業的力量，期盼發揮「百家茶廠、百種風味」的群聚效應，促進茶鄉觀光量能。蘇巧慧說，她參考各國經驗，希望能夠推動「國際茶文化節」，結合茶、音樂、市集等元素，邀請國際創作者駐村，透過跨國文化交流，「讓世界看見台灣、讓世界喝到新北的好茶。」

蘇巧慧指出，此外她也將開發鐵道觀光，復舊礦業遺產，串聯老街經濟，期盼藉此帶動觀光產業，加速地方發展，讓新北豐富的山城文化被更多人看見。

針對大新店地區部份區域在地醫療量能較為缺乏，蘇巧慧也承諾透過升級衛生所，提高簡易急診能力，同時為在地開業、執業的醫事人員提高待遇，並打造綠色通道機制，讓在衛生所需要轉診的民眾免排隊、減少等待，串連區域核心醫院，真正實現醫療平權。

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