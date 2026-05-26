快訊

高雄驚傳隨機傷人！男手持鐮刀瘋狂揮舞喊叫 路人當場濺血

王瞳掰了15年東家自立門戶！ 民視開會一整天回應了

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

聽新聞
0:00 / 0:00

新北調高里基層補助 里長肯定方向仍盼制度更到位

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午出席市政總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天下午出席市政總質詢。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今宣布調高里基層工作費、鄰長交通補助及聯誼活動費等多項基層補助，引發地方關注。多名里長表示，市府願意回應基層需求值得肯定，但部分制度設計仍有改善空間，也希望未來能建立長期、穩定的調整機制。

崁頂里長吳庭岳表示，調高補助方向當然是好事，但部分問題其實仍未真正解決。他指出，以里民活動場所租金補助為例，雖然從每月2萬元提高到3萬元，但像崁頂里周邊租金普遍都要3、4萬元，「3萬元到底要怎麼辦？」且相關補助仍須由里基層工作經費核銷，等於壓縮原本用於除草、修樹及辦活動的預算，「有跟沒有差不多」。

吳庭岳也提到，新北如今才將里基層工作費調整與北北桃一致，「本來就應該做」。至於聯誼活動費增加5000元，他則認為合理，但也坦言近年物價上漲明顯，希望未來能建立逐年調整制度。

橋東里長陶威中表示，許多里長多年來都曾透過議員或座談會反映相關問題，「現在的經費應該有20年沒有調整過」。他指出，20年前80元還買得到便當，現在至少要120元，活動餐點、宣導品等支出全都上漲，市府這次願意調整，代表有聽到基層聲音。

陶威中認為，若相關政策順利推動，對里務推展及配合市政都會有很大幫助。他也提到，立法院通過財劃法後增加地方財源，才讓地方有空間推動相關補助，「巧婦難為無米之炊」。

陶威中也坦言，網路上仍有不少人對里長待遇有誤解，甚至質疑里長「薪水高、一直出國」，但實際上許多經費都有法規用途限制，「負面的聲音一定會有」。他強調，若政策真正落實，對整體市政與里務推動都會有幫助。

侯友宜 新北

延伸閱讀

綠議員問新埔民生地下道是否續建？侯友宜：拚年底決標施工

蘇辦稱新北市府實現政見 呂家愷酸：藍早就提案還敢割稻尾

桃園新屋社子溪整治排序墊底今年無望動工 地方憂水患

長照給付改革提案過門檻 盼基層加薪防人力外流

相關新聞

侯友宜砸5.4億拍板五大基層利多 里基費最高增至118萬

新北市議會今天總質詢，國民黨團替里長、鄰長與基層志工請命，盼提高相關補助與工作經費。新北市長侯友宜一口氣宣布五大利多，包括調高里基層工作費、鄰長交通補助、里活動場所租借補助、基層志工聯誼費，以及鄰長喪葬慰問金，整體新增預算約5.4億元。

228公園「吉祥物」鱷雀鱔變活魚料理 北市要開罰意外掀兩派論戰

台北市二二八公園內的「鱷雀鱔」，因在池內生活20多年，被許多逛公園民眾稱為「吉祥物」，日前兩名自稱成大釣魚社人士以「清除外來種」名義，將鱷雀鱔釣起帶去熱炒店料理，還將過程PO上網，引眾怒。北市公園處將開罰，也引爆兩派意見論戰。

侯友宜顧長者釋福利 帶狀皰疹疫苗補助放寬「免慢性病」

新北市長侯友宜今天總質詢除釋出5大基層利多，也宣布新北將於9月1日起，將擴大帶狀皰疹疫苗補助範圍，取消原本「慢性病」限制，只要符合中低收入的長者即可獲得補助。新北市目前中低收入長者約7000多人。

新北調高里基層補助 里長肯定方向仍盼制度更到位

新北市長侯友宜今宣布調高里基層工作費、鄰長交通補助及聯誼活動費等多項基層補助，引發地方關注。多名里長表示，市府願意回應基層需求值得肯定，但部分制度設計仍有改善空間，也希望未來能建立長期、穩定的調整機制。

捷運三鶯延伸桃園八德 工程經費審議通過預計6月招標

三鶯線即將通車，串聯新北三鶯線與桃園綠線的捷運三鶯延伸桃園八德線，今天通過行政院公共工程委員會經費審議，新北市捷運局指出，為確保延伸桃園八德線能如期在2034年完工，已分為高架段細部設計作業標、全線機電系統標及地下段土建統包標，先行啟動其中的高架段細部設計招標作業已在26日開標，將接續辦理評選；

「新北五溝裡有誰？」 生態講座暨工作坊開放報名

新北近年致力於城市水環境治理，打造「五溝一堰」（包含藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰），透過翻轉工程，將昔日都市排水溝已蛻變為生態豐沛的活力水域，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。