新北調高里基層補助 里長肯定方向仍盼制度更到位

新北市長侯友宜今宣布調高里基層工作費、鄰長交通補助及聯誼活動費等多項基層補助，引發地方關注。多名里長表示，市府願意回應基層需求值得肯定，但部分制度設計仍有改善空間，也希望未來能建立長期、穩定的調整機制。

崁頂里長吳庭岳表示，調高補助方向當然是好事，但部分問題其實仍未真正解決。他指出，以里民活動場所租金補助為例，雖然從每月2萬元提高到3萬元，但像崁頂里周邊租金普遍都要3、4萬元，「3萬元到底要怎麼辦？」且相關補助仍須由里基層工作經費核銷，等於壓縮原本用於除草、修樹及辦活動的預算，「有跟沒有差不多」。

吳庭岳也提到，新北如今才將里基層工作費調整與北北桃一致，「本來就應該做」。至於聯誼活動費增加5000元，他則認為合理，但也坦言近年物價上漲明顯，希望未來能建立逐年調整制度。

橋東里長陶威中表示，許多里長多年來都曾透過議員或座談會反映相關問題，「現在的經費應該有20年沒有調整過」。他指出，20年前80元還買得到便當，現在至少要120元，活動餐點、宣導品等支出全都上漲，市府這次願意調整，代表有聽到基層聲音。

陶威中認為，若相關政策順利推動，對里務推展及配合市政都會有很大幫助。他也提到，立法院通過財劃法後增加地方財源，才讓地方有空間推動相關補助，「巧婦難為無米之炊」。

陶威中也坦言，網路上仍有不少人對里長待遇有誤解，甚至質疑里長「薪水高、一直出國」，但實際上許多經費都有法規用途限制，「負面的聲音一定會有」。他強調，若政策真正落實，對整體市政與里務推動都會有幫助。