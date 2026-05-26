社區聯外道路破損難行 汐止區湖前街110巷年底改善

汐止區水蓮山莊居住2千多戶，只是居民每天進出的唯一聯外道路湖前街110巷，路面破損嚴重，尤其是山坡路段，對汽、機車通行並不安全，所以今(26)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，另外針對水蓮橋伸縮縫已經老化縫隙變大，車子經過造成巨大聲響，也要求一併改善，預計在年底前完成。

湖蓮里長翁春娟說，湖前街110巷是水蓮山莊2,023戶進出唯一的通路，路面常有龜裂，但因為經費的問題都用補丁的方式處理，但是遇到下雨天小碎石就會跑出來，小碎石對機車族是最危險的，往往因為路滑而跌倒受傷，所以今天請張錦豪議員幫忙辦理會勘，看看是不是能夠做完整的冼鋪。

新北市議員張錦豪表示，社區唯一聯外道路，有公車要走有社區巴士要走，還有2千多戶的汽車、機車都要行經這條道路，使用頻繁造成路況沒有很好，今天會勘希望從中間段往水蓮橋的部分進行刨除重鋪，還有就是標線附屬設施，將聯外道路養護更周全，另外，水蓮橋兩端有高低起伏，連接縫需要再整理的部分，也趁這機會一併整理，預計在今年底前整理好。