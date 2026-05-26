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瑞芳區吉慶國小迎星國師生 食農體驗展現特色教育

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
星國師生到訪吉慶國小，感受台灣校園的人情味與在地特色。圖／觀天下有線電視提供
星國師生到訪吉慶國小，感受台灣校園的人情味與在地特色。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區吉慶國小一連兩天迎接來自新加坡福建會館所屬小學近四十位師生到訪交流，校方精心安排多元課程與特色體驗，除了以擂鼓醒獅熱情迎賓，還準備陶笛演奏展現學生才藝，更安排校內特色「熊麻雞」食農教育活動，讓新加坡師生親自體驗撿雞蛋、抱雞互動，留下深刻印象。

交流活動中，學生們透過文化展演與實作課程互動，不僅增進彼此認識，也讓遠道而來的新加坡師生感受到台灣校園的人情味與在地特色。不少學生第一次近距離接觸雞舍與食農課程，直呼相當新鮮有趣。

吉慶國小校長王淑芬表示，這次交流不只是文化分享，更希望讓孩子學習國際互動與接待禮儀，透過交流拓展視野，也讓學生更有自信展現學校特色。

吉慶國小學生也開心表示，能和新加坡學生一起交流、介紹自己的學校，覺得非常難得，也期待未來還有更多國際交流機會，讓大家能認識不同國家的文化與生活。

瑞芳 新加坡 福建

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