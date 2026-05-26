雙溪區平林里聯外道路豪雨掏空 加寬設護欄保障安全

新北市雙溪區平林里11鄰聯外道路，日前因連日豪大雨沖刷，造成道路下方掏空，影響居民通行安全，由於道路旁原本也缺乏護欄，過去甚至曾發生民眾不慎跌落事件，讓地方相當憂心。市府農業局獲報後立即前往會勘，並協助辦理改善工程，除了進行道路加寬外，也增設護欄設施，現在道路改善工程完工，提升居民與用路人通行安全。

平林里長黃添松表示，11鄰聯外道路長期缺乏護欄，加上豪雨造成道路掏空與擋土牆受損，居民都相當擔心，感謝雙溪區公所及市府團隊重視地方需求，迅速協助辦理改善工程，讓居民出入及居住都更加安心。

附近住戶也表示，每逢下大雨就會擔心道路及土石安全問題，如今道路完成改善、增設護欄，擋土牆也修復完成後，心裡踏實許多，也感謝相關單位積極協助處理地方問題。