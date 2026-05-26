議員批大巨蛋賺上億僅分潤百萬元 蔣萬安允協商

民進黨台北市議員許淑華今天表示，大巨蛋營運首年賺了新台幣4.85億元，但市府只拿回398萬元分潤，要求重啟分潤機制協商。台北市長蔣萬安允諾，將盡快跟遠雄談。

許淑華今天在台北市議會市政總質詢上表示，台北大巨蛋現行的營收分潤機制雖是前朝市府留下，但後果是蔣萬安要承擔，尤其這個計算方法根本不合理且自廢武功。

她說，依據市府提供資料，大巨蛋民國113年預估收入是新台幣2.93億元，實際收入則是4.85億元，以0.6%到1.6%的包底抽成方式計算，市府只拿回398萬元分潤，凸顯現行機制根本是無視市民福祉、給遠雄的大禮包。

蔣萬安答詢表示，體育局有跟遠雄協調，但對方表示尚未全區營運，仍處虧損狀態。台北市體育局長游竹萍補充，希望等全區營運後再協商，是為了以完整且清楚的財務報表來做評估。

許淑華質疑，合約並沒有規定要等全區營運才可以重啟協商，且以預估的財報就可以評估，要求市府立即重啟分潤談判，並參考其他縣市的分潤機制，確保市民及球迷福利。

蔣萬安點頭表示，會由台北市副市長張溫德主責，即刻、盡快跟遠雄再談一次。

此外，民進黨台北市議員簡舒培質詢表示，大巨蛋漏水問題迄今遲未解決，市府卻僅開罰240萬元，且園區內的商場和旅館已超過預定營運時程，影響市府營收分潤，市府卻仍返還部分履約保證金2億元，批評體育局未積極督導、讓遠雄予取予求。

蔣萬安答詢表示，該開罰一定會開罰，並依合約規定納入績效評估委員會處理，但因蛋體本身已經開始營運，依合約當然要退還履約保證金。游竹萍補充，每個漏水處都會要求改善，並分別開處缺失單。

簡舒培也質疑，球場內輪椅專用席視野常被阻擋，遠雄竟是採輔助螢幕方式處理，讓大家在球場看電視，建議應採日本等國做法改善此問題。蔣萬安說，會和遠雄溝通，參考日本做法儘速改善。