捷運三鶯延伸桃園八德 工程經費審議通過預計6月招標

三鶯線即將通車，串聯新北三鶯線與桃園綠線的捷運三鶯延伸桃園八德線，今天通過行政院公共工程委員會經費審議，新北市捷運局指出，為確保延伸桃園八德線能如期在2034年完工，已分為高架段細部設計作業標、全線機電系統標及地下段土建統包標，先行啟動其中的高架段細部設計招標作業已在26日開標，將接續辦理評選；

另全線機電標及地下段土建統包標皆已完成公開閱覽，預計在6月上網招標。

新北捷運局長李政安表示，捷運三鶯延伸桃園八德線全路段位於桃園市八德區內，全長約4.03 公里，共設置2座高架車站，1座地下車站，其中高架段長度約2.59公里，地下段約1.45公里，起始點從新北捷運三鶯線LB12鶯桃福德站預留的尾軌往西延伸，設置端點站LB14車站，並與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘，延伸桃園八德線。

李政安說，完工後三鶯線將連接台北捷運板南線、桃園捷運綠線、台鐵，串接桃園八德及新北三峽、鶯歌，形成就業、就學及遊憩的共同生活圈，預期將帶動周邊都市發展，充分利用雙捷運交會的優勢，串聯車站與周邊重要節點，提升居民生活與商業服務機能，促進本區成為地區性消費與活動中心，並進一步強化北桃捷運路網整體串聯效益。

李政安表示，基於風險及成本考量，延伸桃園八德線採分段招標方式推動興建，其中地下段工程屬要徑，採用統包方式招標以縮短時程，至於高架段將於細部設計完成後，啟動工程招標興建。

捷運局2025年8月行政院核定綜合規畫報告後，立即採同步作業，將土建標及機電系統標招標文件上網公開閱覽，已參照回饋意見修正招標文件，預計於6月上網招標，以確保機電系統與三鶯線一致性，達成捷運三鶯延伸線全線「一車到底」的目標，感謝中央通過三鶯延伸八德線工程經費審議，令北桃重大捷運工程能順利推動。