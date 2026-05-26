新北廚餘車GPS異常揪出違規重罰20萬

照片取自新北市政府

新北市政府動物保護防疫處透過廚餘運輸GPS即時監控系統，近日發現金山一輛廚餘車軌跡異常，多日未正常行駛，隨即會同環保局前往查察，發現該豬場竟使用未經核准且未裝設GPS之車輛載運廚餘，恐形成重大防疫破口。動保處立即啟動移動管制15天及採樣送驗等緊急防疫措施，雖檢驗結果確認未有疫情，但已違反《動物傳染病防治條例》規定，將處20萬元罰鍰。

今年為廚餘養豬轉型關鍵期，中央與地方共同推動「有條件使用事業廚餘」政策，並導入AIOT科技管理機制，要求養豬場全面建置溫度與影像即時監控設備，廚餘運輸車輛亦須加裝GPS定位系統並完成申請核准，方可合法使用廚餘餵養。透過跨機關每日監控車輛行駛軌跡，可即時掌握是否有異常路線或違規進入非廚餘養豬場情形，從源頭阻斷疫病傳播風險。目前49間廚餘養豬場皆已完成自有運輸車輛GPS裝設，並納入系統管理，若使用未安裝GPS之車輛載運廚餘，即屬違反《動物傳染病防治條例》第28條規定，並依第43條規定處20萬元至100萬罰鍰。

除了廚餘車以外，活豬運送車未安裝GPS，即屬違反《動物運送管理辦法》第12條規定，最高處1萬5千元罰鍰。

違規養豬戶廖先生訪談表示，起因是原有安裝GPS的廚餘車大牌因故被扣，又忘記即時與環保局通報，直接與友人借用貨車繼續載廚餘進場餵養豬隻，直到接到動保處電話才知道事情嚴重性，現在已經把原本GPS移機到另一台貨車上，等環保局審查通過即可開始載運廚餘，但沒想到一時疏忽，竟造成這麼嚴重的後果。

新北市動保處表示，去年10月我國曾爆發非洲豬瘟疫情，在產官學及全民協力下，僅約6個月即成功撲滅，並於115年4月6日恢復非疫國地位，展現卓越防疫效率。然而，防疫成果得來不易，須持續透過制度化監測與科技管理加以維持。

聚傳媒