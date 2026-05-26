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魚池鄉「幸福巴士」即日起至7/31免費搭乘

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

魚池鄉「幸福巴士」25日開通，並自即日起試營運至7月31日止，鄉親搭乘幸福巴士可享免費優惠。

開通儀式在魚池鄉公所舉行，副縣長王瑞代表縣長許淑華主持活動，台中監理所長楊聰賢、魚池鄉長劉啟帆、縣府工務處長張弘岳，縣議員謝明謀、王秋淑、石慶龍、陳淑惠，魚池代表會副主席王若嵐等民意代表出席，宣告魚池鄉正式加入幸福巴士服務行列。

王副縣長表示，幸福巴士2.0是南投縣因應山區地理環境與交通特性，特別規劃的需求反應式運輸服務。鄉親只需在前一天預約，隔天巴士便會依照需求定時定點往返指定地點，服務範圍涵蓋就醫、工作、日常採買等各種生活需求。服務時間暫定為每週一至週五上午6時至晚間21時。    

他表示，截至目前，南投縣已開通9個鄉鎮市的幸福巴士，本週四信義鄉也將接續上路，下半年南投市、草屯及中寮開通後，全縣13個鄉鎮市將全面納入幸福巴士服務網絡。

王副縣長說，有別於都會區固定路線公車，幸福巴士是一種更具彈性、貼近鄉親實際需求的交通服務。幸福巴士票價，每段8公里僅收取25元；65歲以上長者優惠票價13元，最多收取三段票。

魚池鄉民搭乘幸福巴士也可至埔里，若需轉往更遠地區，媒合中心會提供轉運資訊，協助鄉親順利接駁。

縣府重視偏鄉交通建設，除持續推動幸福巴士外，縣府也規劃多項跨縣市運輸服務。5月1日已開通草屯、南投經高速公路、台74線、八卦山隧道直達田中火車站與台中高鐵站的南北向快捷交通，未來更計畫推出週五至週日往臺南、高雄、屏東等南部地區的假日交通服務。縣府強調，透過一系列交通改善措施，希望讓南投這個幅員廣大、大眾運輸相對不足的縣份，逐步提升交通便利性，提供鄉親更優質的生活環境。

聚傳媒

南投縣 巴士 幸福巴士

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