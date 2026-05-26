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侯友宜放福利 綠營批：釋放利多看顏色、執政真香好快樂

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團今天總質詢，侯友宜釋出多項福利政策。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團今天總質詢，侯友宜釋出多項福利政策。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天在議會總質詢時，宣布五大基層鄰里長與志工福利，還有帶狀皰疹疫苗補助放寬等，民進黨團總召陳永福指出，民進黨過去多次要求提高里鄰志工聯誼費與鄰長工作津貼，市府終於允諾調漲，但令人遺憾的是，市府總是優先回應執政黨議員的訴求，難道換了政黨，市民需求的重要性也會跟著改變？

陳永福說，上周民進黨團總質詢期間，民進黨議員爭取補助母嬰、孕婦及長者施打RSV疫苗、老人免費裝假牙、帶狀疱疹疫苗定額補助等政策，這些與市民健康及家庭負擔息息相關的需求，市長卻始終未正面應允，籲侯不要只對國民黨議員「秒讀、秒回、秒答應」，民進黨議員提出的建議，難道就不是市民的聲音嗎？

副召李倩萍表示，肯定市長願意照顧里鄰長及里鄰志工，但是學校導護志工也需要市長的重視，導護志工每天在校門口的協助學生上下學安全，市府卻僅編列400元每位導護志工作為統籌經費，基本裝備保障不足，市府不能一面增加鄰里志工聯誼費用，卻持續忽視導護志工的辛勞，現在各校導護志工嚴重缺額，市府若未有相應的作為，恐令學校導護志工感到心寒。

幹事長周雅玲表示，今年市府突然新增許多福利政策，包括免費國中小營養午餐、提高里鄰志工聯誼費、增加鄰長工作津貼等，但令人疑惑的是，去年議會審議預算時，市府並未編列相關預算。

周雅玲指出，這些新增政策都涉及龐大財政支出與後續執行規畫，民進黨團要求市府加開臨時會辦理追加減，針對今年新增推動的社會福利事項進行專案報告，向議會與市民清楚說明財源依據、政策規畫及後續影響。

書記長李宇翔表示，去年5月民進黨團就在大會提出臨時動議，要求提高鄰長交通補助費，如今等了一年，市府總算願意應允，自己在總質詢中也要求，敬老卡應撥出部分點數納入各區農會、藥局消費，讓使用方式更貼近長輩日常需求。李宇翔也喊話，希望市長不要只記得執政黨議員的建議，民進黨提出的訴求，同樣也是基層與市民的聲音。

侯友宜 疫苗 議員

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