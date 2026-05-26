228公園「吉祥物」鱷雀鱔變活魚料理 北市要開罰意外掀兩派論戰

台北市二二八公園內的「鱷雀鱔」，因在池內生活20多年，被許多逛公園民眾稱為「吉祥物」，日前兩名自稱成大釣魚社人士以「清除外來種」名義，將鱷雀鱔釣起帶去熱炒店料理，還將過程PO上網，引眾怒。北市公園處將開罰，也引爆兩派意見論戰。

有民眾認為，「鱷雀鱔是強勢外來種、生態殺手，哪來的吉祥物？吃掉超讚的」；還有民眾質疑，強勢外來種，還要這樣保護？甚至認為，外來污染的魚清除掉，不僅不該被罰，還需要獎勵。

不過，另一派民眾認為，這次北市公園處開罰的是公園不可釣魚，對228公園來說，魚池就是個私人魚缸，跑去別人家殺寵物，然後再說你這是外來種？就問這口魚缸通哪條自然生態？

據了解，之所以這尾「鱷雀鱔」被民眾稱是吉祥物，是因這尾鱷雀鱔在二二八公園池內生活了20多年，許多民眾經過都看過這尾鱷雀鱔，是否為民眾放生已不可考，久而久之也被稱為「吉祥物」，甚至還有民眾得知這尾「鱷雀鱔」被料理成熱炒，還難過不已。