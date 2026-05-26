聽新聞
0:00 / 0:00
228公園「吉祥物」鱷雀鱔變活魚料理 北市要開罰意外掀兩派論戰
台北市二二八公園內的「鱷雀鱔」，因在池內生活20多年，被許多逛公園民眾稱為「吉祥物」，日前兩名自稱成大釣魚社人士以「清除外來種」名義，將鱷雀鱔釣起帶去熱炒店料理，還將過程PO上網，引眾怒。北市公園處將開罰，也引爆兩派意見論戰。
有民眾認為，「鱷雀鱔是強勢外來種、生態殺手，哪來的吉祥物？吃掉超讚的」；還有民眾質疑，強勢外來種，還要這樣保護？甚至認為，外來污染的魚清除掉，不僅不該被罰，還需要獎勵。
不過，另一派民眾認為，這次北市公園處開罰的是公園不可釣魚，對228公園來說，魚池就是個私人魚缸，跑去別人家殺寵物，然後再說你這是外來種？就問這口魚缸通哪條自然生態？
據了解，之所以這尾「鱷雀鱔」被民眾稱是吉祥物，是因這尾鱷雀鱔在二二八公園池內生活了20多年，許多民眾經過都看過這尾鱷雀鱔，是否為民眾放生已不可考，久而久之也被稱為「吉祥物」，甚至還有民眾得知這尾「鱷雀鱔」被料理成熱炒，還難過不已。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。