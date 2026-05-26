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侯友宜顧長者釋福利 帶狀皰疹疫苗補助放寬「免慢性病」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團今天總質詢，侯友宜釋出多項福利政策。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團今天總質詢，侯友宜釋出多項福利政策。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天總質詢除釋出5大基層利多，也宣布新北將於9月1日起，將擴大帶狀皰疹疫苗補助範圍，取消原本「慢性病」限制，只要符合中低收入的長者即可獲得補助。新北市目前中低收入長者約7000多人。

今天上午總質詢由國民黨團聯合質詢，議員金瑞龍指出，帶狀皰疹發病時對身體影響非常嚴重，市府目前已經推動部分長者補助，除偏鄉全面中低收入戶長者都有補助外，其他地區長者除中低收入戶資格，還要有慢性病這個條件。

金瑞龍說，新北目前做法已經是很大的第一步，但希望市府能持續超前部署，未來逐步擴及65歲以上全部長者，讓疫苗更普及。

侯友宜回應表示，新北是全國第一個推動帶狀皰疹疫苗補助的縣市，也是目前補助規模最大的地方政府之一，但因疫苗價格昂貴，推動上必須循序漸進。

侯友宜指出，原先規畫是針對低收入、中低收入且罹患慢性病者補助，市府決定取消「慢性病」條件，未來只要符合中低收入資格長者即可獲得補助，預計9月1日正式上路。

金瑞龍進一步詢問，是否有機會再下修補助條件，甚至朝部分自費補助方向規畫，例如補助三分之一或二分之一疫苗費用，畢竟預防勝於治療，可減少後續醫療花費。

侯友宜表示，市府會一步一步擴大，先把低收、中低收入族群照顧好，後續會視明年度財政與執行情況滾動檢討，不排除研議部分補助方案。

衛生局長陳潤秋說，帶狀皰疹疫苗需要要打兩劑，一劑8000元。專家會議也都建議，朝循序漸進方式推動。

衛生局補充，65歲以上低收中低收長者，新北市總共有7000多人，之前已經有施打合併有慢性病的長者，而在13偏鄉則不需要有疾病的條件，從9月1日開始會開放所有的弱勢長者都不需要疾病的條件，預算會採分年編列。

侯友宜 疫苗 新北

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