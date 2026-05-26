快訊

三峽7旬翁撞放學人群4死車禍調查出爐 運安會：駕駛2大不當釀禍

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

聽新聞
0:00 / 0:00

停車服務再升級 汐止長安段全智慧停車場6月1日啟用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
汐止區長安段平面停車場。圖／新北市政府交通局提供
汐止區長安段平面停車場。圖／新北市政府交通局提供

為提升居民停車便利性，並改善巷弄違停及交通秩序問題，新北市交通局於汐止區大安街56巷新闢「長安段全智慧平面停車場」，將於6月1日正式啟用，提供55格小型車停車位，讓在地居民返家停車更便利，也減少民眾在巷弄間繞行找車位的困擾。

交通局停車管理科科長吳清哲指出，長安段平面停車場位於汐止區大安街56巷底，周邊多為老舊社區，長期存在停車空間不足情形，居民經常需花費許多時間尋找停車位。交通局因此活化閒置空間，新闢平面停車場，並委託專業停車場業者營運管理，希望有效紓解地方停車需求，同時改善周邊巷弄因違規停車造成的會車不易及通行擁擠問題。

吳清哲說，長安段停車場導入全智慧停車管理設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，民眾免取票即可快速通行，不僅節省進出場時間，也提升停車效率與場域管理品質，提供更便利、友善的停車服務體驗。

停車場 停車位

延伸閱讀

花蓮市擬試辦機車停騎樓 年底前完成評估規畫

花蓮去年開罰逾1200件機車停騎樓 縣府評估年底前試辦開放

國中會考將登場 新北交通局開放14考場周邊紅線臨停

行人地獄有解？國土署公布10大優先改善路段

相關新聞

侯友宜砸5.4億拍板五大基層利多 里基費最高增至118萬

新北市議會今天總質詢，國民黨團替里長、鄰長與基層志工請命，盼提高相關補助與工作經費。新北市長侯友宜一口氣宣布五大利多，包括調高里基層工作費、鄰長交通補助、里活動場所租借補助、基層志工聯誼費，以及鄰長喪葬慰問金，整體新增預算約5.4億元。

228公園「吉祥物」鱷雀鱔變活魚料理 北市要開罰意外掀兩派論戰

台北市二二八公園內的「鱷雀鱔」，因在池內生活20多年，被許多逛公園民眾稱為「吉祥物」，日前兩名自稱成大釣魚社人士以「清除外來種」名義，將鱷雀鱔釣起帶去熱炒店料理，還將過程PO上網，引眾怒。北市公園處將開罰，也引爆兩派意見論戰。

侯友宜顧長者釋福利 帶狀皰疹疫苗補助放寬「免慢性病」

新北市長侯友宜今天總質詢除釋出5大基層利多，也宣布新北將於9月1日起，將擴大帶狀皰疹疫苗補助範圍，取消原本「慢性病」限制，只要符合中低收入的長者即可獲得補助。新北市目前中低收入長者約7000多人。

「新北五溝裡有誰？」 生態講座暨工作坊開放報名

新北近年致力於城市水環境治理，打造「五溝一堰」（包含藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰），透過翻轉工程，將昔日都市排水溝已蛻變為生態豐沛的活力水域，

李四川雙北共治遭綠營猛酸 侯友宜：雙北共榮共好是進行式

國民黨新北市長參選人李四川日前提出「雙北共治」，遭到雙北民進黨參選人猛酸，新北市議會今天總質詢，國民黨團質詢新北市長侯友宜對雙北共治的看法，侯友宜強調，雙北合作早已是「現在進行式」，也已串連基隆、桃園，未來更與宜蘭合作，合作串聯才能讓新北更偉大。

新北市巷弄藝起來巡演 明華園總團「李靖斬龍」6月6日土城演出

「2026新北市巷弄藝起來」巡演6月至9月熱鬧展開，將遍及土城、烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水等15區，邀集多組優秀表演團隊，打造全民共享的夏日藝文盛宴。首場是6月6日晚間在土城綜合體育場登場，「明華園戲劇總團」帶來經典大戲「李靖斬龍」，為今年巡演揭開序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。