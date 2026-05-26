停車服務再升級 汐止長安段全智慧停車場6月1日啟用

為提升居民停車便利性，並改善巷弄違停及交通秩序問題，新北市交通局於汐止區大安街56巷新闢「長安段全智慧平面停車場」，將於6月1日正式啟用，提供55格小型車停車位，讓在地居民返家停車更便利，也減少民眾在巷弄間繞行找車位的困擾。

交通局停車管理科科長吳清哲指出，長安段平面停車場位於汐止區大安街56巷底，周邊多為老舊社區，長期存在停車空間不足情形，居民經常需花費許多時間尋找停車位。交通局因此活化閒置空間，新闢平面停車場，並委託專業停車場業者營運管理，希望有效紓解地方停車需求，同時改善周邊巷弄因違規停車造成的會車不易及通行擁擠問題。

吳清哲說，長安段停車場導入全智慧停車管理設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，民眾免取票即可快速通行，不僅節省進出場時間，也提升停車效率與場域管理品質，提供更便利、友善的停車服務體驗。