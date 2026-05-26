侯友宜砸5.4億拍板五大基層利多 里基費最高增至118萬

新北市議會今天總質詢，國民黨團替里長、鄰長與基層志工請命，盼提高相關補助與工作經費。新北市長侯友宜一口氣宣布五大利多，包括調高里基層工作費、鄰長交通補助、里活動場所租借補助、基層志工聯誼費，以及鄰長喪葬慰問金，整體新增預算約5.4億元。

今天由國民黨團聯合質詢，書記長陳儀君形容，侯友宜就像「孫悟空」，而遍布各地的基層里長、鄰長與志工，就像市長拔毛變出來的小猴，協助市府深入地方、服務市民，辛苦不言而喻。

市議員金瑞龍說，侯友宜任內將基層系統扎根相當徹底，盼市府進一步調高里長基層工作費與鄰長交通費，減輕基層負擔。

曾任里長的市議員黃永昌表示，自己擔任里長12年、鄰長8年，非常清楚基層工作的辛苦，新北有1032里，但其中只有516處有里民活動中心，仍有一半行政里沒有活動空間，導致推動社區關懷據點、老人共餐等服務，還要租借場地，但目前只有每月2萬元費用，要找到適當地點相當困難。侯友宜也直言，「沒有地方，老人共餐也很難辦」。

洪佳君則指出，許多沒有活動中心的里長壓力極大，回到地方還要面對里民質詢，建議市府比照台北市，提供里民活動場所租借補助。

黃永昌也說，目前里基層工作費分級距制度中，3000人一級距範圍過大，希望調整為2000人一級距，讓資源更符合實際照顧需求。

蔡淑君則替新北兩萬多名鄰長發聲，希望將現行每月1500元交通補助調高至2500元，另外包括調解委員、租佃委員、義警、義交、民防等基層夥伴聯誼與工作費用，也應調升至5000元，新北能有今天的城市建設成果，背後仰賴無數基層夥伴支持，「照顧基層，就是穩定地方」。

侯友宜答詢時表示，基層里長、鄰長以及義警、義消、民防、志工長年協助市府衝鋒陷陣，這幾年他持續聽到各黨派議員與基層反映，希望市府能因應物價波動，提高相關補助，台北、桃園都做了，新北工作量這麼大，更應該體恤大家辛苦。

侯友宜宣布五大利多政策指出，現行里基層工作費原本60萬元起跳，將提高至70萬元；同時原本3000人級距下修至2000人，每級距增加6萬元，最高可達118萬元，新增預算約1億6000萬元「要對得起1032位里長」。

第二是調高鄰長交通補助，侯友宜表示，新北兩萬多名鄰長長年協助基層工作，不求名、不求利，交通補助已多年未調整，將比照台北、桃園，由每月1500元提高至2500元。

侯友宜也指出，目前沒有活動中心的里長，里長常需自行貼錢租借場地辦活動，因此將補助額度提高至每里每年3萬元，預估新增約1億3000多萬元預算。

侯友宜也說，基層志工目前每人4100元已不符現今物價，現在便當都超過100元，因此將調升至5000元，包括民防、義警、義交、義消等基層夥伴一併適用，新增預算約5016萬元。

最後侯友宜也提高鄰長喪葬慰問金，將現行喪葬慰問金為1萬元，未來將比照台北市提高至1萬5000元。

侯友宜也透露，除目前宣布的項目外，包括環保志工、校園志工等其他志工體系，也都在後續研議照顧方案中。新北志工超過20萬人，每個志工屬性不同，這次先優先照顧高強度基層工作者，後續會持續檢討精進。