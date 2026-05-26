快訊

三峽7旬翁撞放學人群4死車禍調查出爐 運安會：駕駛2大不當釀禍

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

聽新聞
0:00 / 0:00

「新北五溝裡有誰？」 生態講座暨工作坊開放報名

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市水利局攜手台北市野鳥學會、中華環教學會，6月6日在土城國小辦「新北五溝裡有誰？」生態調查講座暨工作坊，即日起免費報名。圖／新北市水利局提供
新北市水利局攜手台北市野鳥學會、中華環教學會，6月6日在土城國小辦「新北五溝裡有誰？」生態調查講座暨工作坊，即日起免費報名。圖／新北市水利局提供

新北近年致力於城市水環境治理，打造「五溝一堰」（包含藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰），透過翻轉工程，將昔日都市排水溝已蛻變為生態豐沛的活力水域，

新北水利局長宋德仁說，都市河川不只是防洪排水，更是串連生物多樣性的綠色廊道。水利局攜手台北市野鳥學會、中華環教學會，6月6日在土城國小辦理「新北五溝裡有誰？」生態調查講座暨工作坊，即日起免費報名。

宋德仁指出，以中和藤寮坑溝為例，在車來車往的鬧區裡，水環境巡守隊去年8月就曾驚喜捕捉到生性害羞、行蹤隱密的「紅冠水雞」在溪畔築巢孵蛋、孕育新生命的珍貴畫面，證明藤寮坑溝已從過去毫無生氣的排水溝，成功蛻變為能讓留鳥定居繁衍的「生態廊道」，將持續經營水利生態，打造「會呼吸的海綿城市」。

水利局表示，水環境的永續守護需要公眾的持續參與。此次活動分為上午場「生態講座」與下午場「調查概念工作坊」，採分開報名制。課程內容涵蓋野鳥觀察方法、現場生態紀錄實務，以及如何將這些珍貴的生態數據應用於環境教育推廣中。適合環境教育人員、國中小及高中教師、生態調查從業者，以及對都市河川生態有興趣的進階學習者一同來充電。

活動地點在新北土城國小，報名連結： https://forms.gle/S1uYsoo1cTPB1bsMA。

曾被居民形容為「黑龍江」的新北市湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道。圖／新北市水利局提供
曾被居民形容為「黑龍江」的新北市湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道。圖／新北市水利局提供

藤寮坑溝出現生性害羞、行蹤隱密的「紅冠水雞」。圖／新北市水利局提供
藤寮坑溝出現生性害羞、行蹤隱密的「紅冠水雞」。圖／新北市水利局提供

水利局 新北

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／防鳥窗殺貼「窗貼」 若要響應…何者最符合公民參與環境治理精神？

上海商銀2026家庭日 結合防詐宣導與生態保育、打造永續企業文化

三峽長福橋改建 拚七月完成主橋工程

長福橋改建進度突破8成 吳琪銘會勘盼如期完工

相關新聞

侯友宜砸5.4億拍板五大基層利多 里基費最高增至118萬

新北市議會今天總質詢，國民黨團替里長、鄰長與基層志工請命，盼提高相關補助與工作經費。新北市長侯友宜一口氣宣布五大利多，包括調高里基層工作費、鄰長交通補助、里活動場所租借補助、基層志工聯誼費，以及鄰長喪葬慰問金，整體新增預算約5.4億元。

228公園「吉祥物」鱷雀鱔變活魚料理 北市要開罰意外掀兩派論戰

台北市二二八公園內的「鱷雀鱔」，因在池內生活20多年，被許多逛公園民眾稱為「吉祥物」，日前兩名自稱成大釣魚社人士以「清除外來種」名義，將鱷雀鱔釣起帶去熱炒店料理，還將過程PO上網，引眾怒。北市公園處將開罰，也引爆兩派意見論戰。

侯友宜顧長者釋福利 帶狀皰疹疫苗補助放寬「免慢性病」

新北市長侯友宜今天總質詢除釋出5大基層利多，也宣布新北將於9月1日起，將擴大帶狀皰疹疫苗補助範圍，取消原本「慢性病」限制，只要符合中低收入的長者即可獲得補助。新北市目前中低收入長者約7000多人。

「新北五溝裡有誰？」 生態講座暨工作坊開放報名

新北近年致力於城市水環境治理，打造「五溝一堰」（包含藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰），透過翻轉工程，將昔日都市排水溝已蛻變為生態豐沛的活力水域，

李四川雙北共治遭綠營猛酸 侯友宜：雙北共榮共好是進行式

國民黨新北市長參選人李四川日前提出「雙北共治」，遭到雙北民進黨參選人猛酸，新北市議會今天總質詢，國民黨團質詢新北市長侯友宜對雙北共治的看法，侯友宜強調，雙北合作早已是「現在進行式」，也已串連基隆、桃園，未來更與宜蘭合作，合作串聯才能讓新北更偉大。

新北市巷弄藝起來巡演 明華園總團「李靖斬龍」6月6日土城演出

「2026新北市巷弄藝起來」巡演6月至9月熱鬧展開，將遍及土城、烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水等15區，邀集多組優秀表演團隊，打造全民共享的夏日藝文盛宴。首場是6月6日晚間在土城綜合體育場登場，「明華園戲劇總團」帶來經典大戲「李靖斬龍」，為今年巡演揭開序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。