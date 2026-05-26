「新北五溝裡有誰？」 生態講座暨工作坊開放報名

新北近年致力於城市水環境治理，打造「五溝一堰」（包含藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰），透過翻轉工程，將昔日都市排水溝已蛻變為生態豐沛的活力水域，

新北水利局長宋德仁說，都市河川不只是防洪排水，更是串連生物多樣性的綠色廊道。水利局攜手台北市野鳥學會、中華環教學會，6月6日在土城國小辦理「新北五溝裡有誰？」生態調查講座暨工作坊，即日起免費報名。

宋德仁指出，以中和藤寮坑溝為例，在車來車往的鬧區裡，水環境巡守隊去年8月就曾驚喜捕捉到生性害羞、行蹤隱密的「紅冠水雞」在溪畔築巢孵蛋、孕育新生命的珍貴畫面，證明藤寮坑溝已從過去毫無生氣的排水溝，成功蛻變為能讓留鳥定居繁衍的「生態廊道」，將持續經營水利生態，打造「會呼吸的海綿城市」。

水利局表示，水環境的永續守護需要公眾的持續參與。此次活動分為上午場「生態講座」與下午場「調查概念工作坊」，採分開報名制。課程內容涵蓋野鳥觀察方法、現場生態紀錄實務，以及如何將這些珍貴的生態數據應用於環境教育推廣中。適合環境教育人員、國中小及高中教師、生態調查從業者，以及對都市河川生態有興趣的進階學習者一同來充電。

活動地點在新北土城國小，報名連結： https://forms.gle/S1uYsoo1cTPB1bsMA。

曾被居民形容為「黑龍江」的新北市湳仔溝，如今搖身一變成為都市裡的生態廊道。圖／新北市水利局提供