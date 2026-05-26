李四川雙北共治遭綠營猛酸 侯友宜：雙北共榮共好是進行式

國民黨新北市長參選人李四川日前提出「雙北共治」，遭到雙北民進黨參選人猛酸，新北市議會今天總質詢，國民黨團質詢新北市長侯友宜對雙北共治的看法，侯友宜強調，雙北合作早已是「現在進行式」，也已串連基隆、桃園，未來更與宜蘭合作，合作串聯才能讓新北更偉大。

國民黨團書記長陳儀君指出，市長不僅民眾滿意度持續升高，近日在國際幸福城市評比中拿下全台第一、亞洲第五、全球第44名，代表新北這幾年交通建設、智慧治理、公共安全與城市治理方向受到國際肯定，新北不再只是台北旁邊的城市，而是能獨立競爭的國際城市，雙北已經形成世界級共榮圈。

侯友宜指出，雙北合作從他擔任副市長時期就已開始，如今更是現在進行式，尤其近4年合作更加緊密，涵蓋交通、災防、文化、民生等領域，目前已完成154項合作案，另有55案持續推動中。

侯友宜，包括都會通、汐止民生線、三鶯線延伸八德、新桃林線，以及與台北市合作的南北環路網等重大建設，還有110、119跨區支援機制，都顯示雙北早已是共同生活圈。

議員江怡臻則提到，民進黨台北長參選人沈伯洋、民進黨新北市長參選人蘇巧慧解讀成失去主體性。

侯友宜表示，城市一起共好是可以並存的，不要因為緊密合作就貶低自己，國際大都會競爭是以千萬人口規模在競爭，若能串聯北北基桃宜，將能形成更具競爭力的大生活圈，共好共治，會讓新北更偉大「我們絕對不是細漢，國際評比都給我們肯定」。

侯友宜也說，新北位於大台北中心位置，未來無論交通路網、社福、教育、文化與產業，都應持續與周邊縣市並肩作戰，不管哪個黨派擔任新北市長，都要結合其他縣市，讓台灣共榮共好。

國民黨市議員黃心華說，新北獲得幸福城市後，市府應該建立國際評比專責窗口與SOP，持續與國際評比機構交流。

侯友宜表示，新北出國考察對於國外好的制度適合新北的就可以推廣，像是共榮公園就是去北歐學回來的，國外月亮不一定很好，但適合的一定全力推，侯也提到，過去許多國際評比常把台北、新北視為同一城市，甚至有旅客人在新北卻以為身在台北，未來新北要持續提升城市能見度，現在已經全台第一、亞洲第五，但新北還有很多成長空間，並喊出下一階段目標，「要成為亞洲第一幸福城市」。