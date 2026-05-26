新北市巷弄藝起來巡演 明華園總團「李靖斬龍」6月6日土城演出

「2026新北市巷弄藝起來」巡演6月至9月熱鬧展開，將遍及土城、烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水等15區，邀集多組優秀表演團隊，打造全民共享的夏日藝文盛宴。首場是6月6日晚間在土城綜合體育場登場，「明華園戲劇總團」帶來經典大戲「李靖斬龍」，為今年巡演揭開序幕。

新北市文化局表示，「新北市巷弄藝起來」巡演，每年邀集優秀表演團隊走進新北各區，透過戲劇、音樂、舞蹈及親子表演等多元形式，將藝文演出從劇場延伸至戶外廣場、公園與社區等空間，拉近藝術與民眾之間距離，落實文化平權，讓藝術成為日常生活一部分。

今年以「品味經典」為主題，精選多場深受觀眾喜愛的節目，包含歌仔戲、親子劇、民歌演唱會、經典歌曲演唱會、樂團以及新北市傑出演藝團隊等演出，將一場場兼具藝術性與娛樂性的表演帶到市民身邊。

6月6日首場由明華園戲劇總團演出的「李靖斬龍」，取材自民間傳說與神話故事，劇情緊湊、唱腔精彩，融合傳統戲曲表演美學與舞台魅力，是適合大小朋友一同欣賞的經典劇目。明華園戲劇總團長年致力於歌仔戲創新與推廣，深受各年齡層觀眾喜愛，此次將以精采演出為今年「新北市巷弄藝起來」揭開熱鬧序幕，接續將巡演至烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水區，自6至9月，共帶來15場演出。

新北市文化局補充，希望透過「新北市巷弄藝起來」巡演，讓藝術走進市民生活，無論是在社區廣場、公園綠地或街角巷弄，都能成為欣賞表演藝術的舞台。邀請市民在夏日夜晚走出家門，與家人朋友一同感受表演藝術的魅力，享受最貼近生活的文化體驗。2026年新北市巷弄藝起來巡演資訊，可至新北市文化局官方網站https://www.culture.ntpc.gov.tw/或新北巷弄藝起來粉絲專頁https://www.facebook.com/NTCPAIC查詢。

明華園戲劇總團「李靖斬龍」取材自民間傳說與神話故事，由歌仔戲無敵小生孫翠鳳精采演出。圖／新北市文化局提供